۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

وفایی نژاد:

توسعه صنایع کوچک در مازندران ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران گفت: توسعه صنایع کوچک در استان به منظور افزایش شاخصهای اقتصادی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد در بازدید از شهرک صنعتی ساری شماره یک ساری، از صنعت به عنوان محور توسعه اقتصاد یاد کرد و صنایع کوچک را موتور توسعه صنعت دانست.

وی اظهار داشت: خودکفایی، توسعه صادرات، ارتقا سطح مهارتهای مختلف و دستیابی به اقتصاد توانمند و با ثبات بر پایه توسعه و گسترش صنعت و صنایع کوچک استوار است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: واحدهای صنعتی کوچک دارای ویژگیهای خاصی بوده که از جمله آنها می توان به اشتغال، حجم سرمایه گذاری، حجم تولید و نوع تکنولوژی و صادراتی بودن تولیدات که از شاخصه های اصلی این واحدها بوده اشاره کرد.

وفایی نژاد بیان داشت: صنایع کوچک می توانند بیشترین قابلیتها را جهت ایجاد اشتغالهای مولد و سازنده و هدایت قشر عظیم جوانان و نیروهای فعال کشوردارا باشند.

وی اظهار داشت: توسعه صنایع کوچک در روند گسترش صنعت، افزایش تولید، کاهش قیمت تمام شده، ارتقای وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت های متنوع شغلی مؤثر بوده و قدرت و نوآوری این واحدها می تواند تأثیر خوبی در فعالیتهای واحدهای بزرگ صنعتی داشته باشد.

وفایی نژاد تصریح کرد: مهم ترین ویژگی های صنایع کوچک نسبت به صنایع بزرگ به کارگیری مناسب نیروی انسانی، قابلیت جذب سرمایه های پراکنده، افزایش تحقیقات و نوآوری، انعطاف پذیری در بازارهای رقابتی، ایجاد تمرکز زدایی، کوتاه بودن زمان بهره برداری صنایع کوچک نسبت به صنایع بزرگ و توانایی فنی لازم جهت تامین و تولید قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ است.

