به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ندیمی اظهار داشت: سینمای ایران از دو منظر هنری و اقتصادی قابل بررسی است و آنچه ما میدانیم این است که سینمای ایران از منظر هنر و در عرصه بینالملل حرفی برای گفتن دارد و کارگردانانی مختلف نیز در ایران وجود دارد که در عرصههای مختلف شناخته شده و به عنوان مثال اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین که به اسکار راه یافت و امیدواریم مورد توجه این فستیوال معتبر جهانی قرار بگیرد.
وی افزود: سینمای ایران از لحاظ اقتصادی مشکلات و مسائلی دارد که مسئولان باید کمبودهای موجود را جبران کنند.
معاون سمعی، بصری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه طی پنج روز آینده "سینما شاهین" شاهینشهر افتتاح میشود، گفت: مردم شاهینشهر شایستگی برگزاری چنین برنامههای فرهنگی را دارند و شاهینشهر به عنوان ایران کوچک دارای فرهنگ بالایی است، که مسئولان آن وظیفه دارند، برنامههای فرهنگی شاهینشهر را گسترش دهند.
وی با بیان اینکه، سینمای پنج بعدی و چهار بعدی در سالهای اخیر به عنوان یک تکنولوژی مهم و سرگرمی مناسب محسوب میشود، اظهار داشت: در راستای گسترش این هنر و تکنولوژی تاکنون اقدامات مختلفی صورت گرفته و هفت سالن در اصفهان ساخته شده است که برخی فعال هستند و تعدای نیز در روزهای آتی به بهرهبرداری میرسد.
ندیمی سینمایی پنج بعدی را از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه دانست و با بیان ویژگیهای این سینما ادامه داد: سینمای پنج بعدی فضای کمی را میطلبد، فیلمهای آن زمان کوتاهی دارد، پس از 25 تا 30 ماه سرمایه اولیه را برمیگرداند و همچنین مورد استقبال مردم قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: یکی از فیلمهای سینمای جهان به نام اواتار به دلیل استفاده از تکنیک چند بعدی شدن سینما و خارج شدن از حالت سنتی لقب پرفروشترین فیلم جهان را به خود گرفته است.
معاون سمعی، بصری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که میفرمایند «نوآوری و شکوفایی باید با جدیت توسط هر مسلمان ایرانی پیگیری شود»، گفت: هر ایرانی باید در راستای تکنولوژی نوین در دنیا گام بردارد و این سینمای پنج بعدی نیز باید با جدیت دنبال شود تا ظرفیتهای مناسب فرهنگی، نور و امید را در مردم شاهینشهر پررنگ کند.
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