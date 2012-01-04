به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ندیمی اظهار داشت: سینمای ایران از دو منظر هنری و اقتصادی قابل بررسی است و آنچه ما می‎دانیم این است که سینمای ایران از منظر هنر و در عرصه بین‎الملل حرفی برای گفتن دارد و کارگردانانی مختلف نیز در ایران وجود دارد که در عرصه‎های مختلف شناخته شده و به عنوان مثال اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین که به اسکار راه یافت و امیدواریم مورد توجه این فستیوال معتبر جهانی قرار بگیرد.

وی افزود: سینمای ایران از لحاظ اقتصادی مشکلات و مسائلی دارد که مسئولان باید کمبودهای موجود را جبران کنند.

معاون سمعی، بصری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه طی پنج روز آینده "سینما شاهین" شاهین‎شهر افتتاح می‎شود، گفت: مردم شاهین‎شهر شایستگی برگزاری چنین برنامه‎های فرهنگی را دارند و شاهین‎شهر به عنوان ایران کوچک دارای فرهنگ بالایی است، که مسئولان آن وظیفه دارند، برنامه‎های فرهنگی شاهین‎شهر را گسترش دهند.

وی با بیان اینکه، سینمای پنج بعدی و چهار بعدی در سال‎های اخیر به عنوان یک تکنولوژی مهم و سرگرمی مناسب محسوب می‎شود، اظهار داشت: در راستای گسترش این هنر و تکنولوژی تاکنون اقدامات مختلفی صورت گرفته و هفت سالن در اصفهان ساخته شده است که برخی فعال هستند و تعدای نیز در روزهای آتی به بهره‎برداری می‌رسد.

ندیمی سینمایی پنج بعدی را از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه دانست و با بیان ویژگی‎های این سینما ادامه داد: سینمای پنج بعدی فضای کمی را می‎طلبد، فیلم‎های آن زمان کوتاهی دارد، پس از 25 تا 30 ماه سرمایه اولیه را برمی‎گرداند و همچنین مورد استقبال مردم قرار می‎گیرد.

وی اضافه کرد: یکی از فیلم‎های سینمای جهان به نام اواتار به دلیل استفاده از تکنیک چند بعدی شدن سینما و خارج شدن از حالت سنتی لقب پرفروش‎ترین فیلم جهان را به خود گرفته است.

معاون سمعی، بصری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب که می‎فرمایند «نوآوری و شکوفایی باید با جدیت توسط هر مسلمان ایرانی پیگیری شود»، گفت: هر ایرانی باید در راستای تکنولوژی نوین در دنیا گام بردارد و این سینمای پنج بعدی نیز باید با جدیت دنبال شود تا ظرفیت‎های مناسب فرهنگی، نور و امید را در مردم شاهین‎شهر پررنگ کند.

