صورتحساب عملکرد بودجه 89 به رئیس جمهور ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1389 کل کشور براساس ضوابط مقرر در قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن، مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و اصلاحات بعدی آن تهیه و تنظیم شد.

این صورتحساب دومین صورتحسابی است که در راستای تحقق نوسازی خزانه داری کل با حذف هزینه های غیرضروری در سال جهاد اقتصادی به صورت غیرمتمرکز با همکاری سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها تهیه و تنظیم شده است.