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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

سفیر جدید اسپانیا استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد

سفیر جدید اسپانیا استوار نامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد

پدرو بی ینا سفیر جدید اسپانیا در جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه ضمن دیدار با صالحی وزیر امور خارجه کشورمان رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روابط خوب فیمابین دو کشور به روابط دیرینه ایران و اسپانیا اشاره کرد و افزود: ایران کشوری قابل اعتماد و شریکی مطمئن جهت همکاری با اعضای اتحادیه اروپا بویژه کشور اسپانیا است.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ظرفیتها و توانمندیهای دو طرف را جهت توسعه و تحکیم همکاریها در زمینه های اقتصادی و تجاری مناسب دانست و افزود این فرصت خوبی است که در مقابل شما وجود دارد و ما می توانیم در زمینه نفت و گاز و انرژی با اسپانیا همکارهای خود را توسعه دهیم.

پدرو بی ینا سفیر جدید اسپانیا نیز در این دیدار ضمن تشکر و اغتنام از فرصت بوجود آمده گفت: بسیار خوشحالم که نماینده کشورم در ایران هستم و سعی می کنم حداکثر تلاش خود را برای توسعه و تحکیم روابط فیمابین دو کشور بنمایم.

وی راه اندازی شبکه اسپانیایی زبان کشورمان را فرصت خوبی برای شناخت مردم کشورش از توانمندیها و فرصتهای موجود در ایران و آشنایی بیشتر مردم از فرهنگ و تاریخ ایران دانست.
 

کد مطلب 1501483

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