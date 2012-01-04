به گزارش خبرگزاری مهر، علی تمنایی اظهار داشت: تاکنون در راستای اعتلای فرهنگ شهرستان شاهین‎شهر اقدامات زیادی انجام شده است و ما در این امر به نوعی وامدار هنرمندان هستیم، زیرا با کمک آنها می‎توانیم گام‎های بلندی را در راستای ارتقای هنر شهرستان برداریم.

وی افزود: در سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی نکاتی است، که یکی از آنها ایجاد شور و نشاط و امید به آینده در بین آحاد مردم است و ما براساس این سند 20 ساله از باب فرهنگی چشم‎اندازی را در شهرستان خود تعریف کرده‎ایم.

رئیس فرهنگ و ارشاد شاهین‎شهر در ادامه بیان داشت: شهرستان شاهین‎شهر و میمه شهرستانی با مردمی دانایی محور، فرهنگ‎پذیر بانشاط و دارای هویت ایرانی و اسلامی است.

وی در تکمیل سخنان خود و اثبات فرهنگ‎پذیری و دانایی محوری مردم شاهین‎شهر تصریح کرد: بیش از 10 دانشگاه علمی در سطح شهرستان شاهین‎شهر وجود دارد که نسبت به سایر پایگاه‎های دانشگاهی استان اصفهان متمایز است به ویژه دانشگاه علوم و صنایع دفاعی مالک اشتر که بیشتر پروژه‎های آن ملی است.

تمنایی گفت: نرخ شهرنشینی شهرستان شاهین‎شهر بیش از سایر شهرستان‎های استان اصفهان است و به واسطه وجود قشر جوان، شور و نشاط خاصی دارد که باید از این شور و نشاط به شکل خاص و ویژه‎ای بهره برد و این سالن سینما 5 بعدی نیز در جهت ایجاد شور و نشاط اجتماعی افتتاح شده است.

