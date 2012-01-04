به گزارش خبرگزاری مهر، علی تمنایی اظهار داشت: تاکنون در راستای اعتلای فرهنگ شهرستان شاهینشهر اقدامات زیادی انجام شده است و ما در این امر به نوعی وامدار هنرمندان هستیم، زیرا با کمک آنها میتوانیم گامهای بلندی را در راستای ارتقای هنر شهرستان برداریم.
وی افزود: در سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی نکاتی است، که یکی از آنها ایجاد شور و نشاط و امید به آینده در بین آحاد مردم است و ما براساس این سند 20 ساله از باب فرهنگی چشماندازی را در شهرستان خود تعریف کردهایم.
رئیس فرهنگ و ارشاد شاهینشهر در ادامه بیان داشت: شهرستان شاهینشهر و میمه شهرستانی با مردمی دانایی محور، فرهنگپذیر بانشاط و دارای هویت ایرانی و اسلامی است.
وی در تکمیل سخنان خود و اثبات فرهنگپذیری و دانایی محوری مردم شاهینشهر تصریح کرد: بیش از 10 دانشگاه علمی در سطح شهرستان شاهینشهر وجود دارد که نسبت به سایر پایگاههای دانشگاهی استان اصفهان متمایز است به ویژه دانشگاه علوم و صنایع دفاعی مالک اشتر که بیشتر پروژههای آن ملی است.
تمنایی گفت: نرخ شهرنشینی شهرستان شاهینشهر بیش از سایر شهرستانهای استان اصفهان است و به واسطه وجود قشر جوان، شور و نشاط خاصی دارد که باید از این شور و نشاط به شکل خاص و ویژهای بهره برد و این سالن سینما 5 بعدی نیز در جهت ایجاد شور و نشاط اجتماعی افتتاح شده است.
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