وجود 5.2 میلیون هکتار اختلاف اراضی اوقاف و منابع طبیعی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا کایینی در جلسه رسیدگی به پرونده‌های اوقاف و منابع طبیعی استان افزود: 5.2 میلیون هکتار اختلاف اراضی اوقاف و منابع طبیعی در کشور وجود دارد و پیگیری احیا اراضی مورد اختلاف اوقاف و منابع طبیعی در اجرای تفاهم نامه این دو سازمان در استانها پیگیری می‌شود.

وی، احیای اختلاف اراضی اوقافی در حیطه منابع طبیعی را تحولی بسیار بزرگ در زمینه احیا موقوفات کشور دانست و افزود: این اختلاف اراضی از سالیان پیش بوده و با اجرای این تفاهم‌نامه اراضی موقوفه در سطح کشور احیا خواهد شد.

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به راه اندازی سامانه جامع موقوفات و بقاع در کشور گفت: ویرایش و پالایش در این سامانه سبب افزایش چند برابری سرمایه‌های موقوفات و بقاع خواهد شد.

وی ادامه داد: تشکیل اکیپ کارشناسی و نظارت بر روند اجرای سامانه موقوفات و بقاع در شهرستانها می‌تواند بر اجرای دقیق آیتم ‌های این سامانه کمک کند و راه اندازی کامل این سامانه در استان، موجب می‌شود کلیه عواید حاصل از موقوفات و بقاع طبق موازین و مقررات شرعی و اوقافی زیر نظر نماینده ولی فقیه و بر اساس نیات واقفان خیراندیش عمل شود.

سیف ‌الله سهرابی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: در اجرای تفاهم نامه اوقاف و منابع طبیعی تاکنون چند جلسه برای احیا اراضی مورد اختلاف با منابع طبیعی برگزار شد و تا کنون 37 پرونده اراضی مورد اختلاف در استان شناسایی شده است.

وی با قدردانی از همکاری مدیران کل منابع طبیعی مستقر در ساری، نوشهر و کارشناسان خواستار همکاری برای احیای اراضی موقوفات در منابع طبیعی شد.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران افزود: طبق عرف کلیه امامزاده‌ها، آب انبارها، کاروانسراها که در اراضی موقوفه منابع طبیعی هستند، باید حریم و محوطه آن مشخص و به اوقاف برگردانده شود.

وی افزود: عمل بر طبق نیات واقفان سر و سامان دادن به اماکن مقدسه، حفظ حرمت بقاع متبرکه و آماده سازی این فضاهای معنوی از وظایف اوقاف است تا مردم بتوانند بهره بیشتری داشته باشند.

