سهمیه ارز مسافرتی 1000 دلار کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه شماره1029 /60 مورخ 12/10/1390به کلیه شعب ارزی بانکها اعلام کرد: فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشورها ( به استثناء عراق و سوریه که 400 دلار است) به میزان 1000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها و فروش ارز مسافرتی به مسافرین زمینی، ریلی و دریایی کلیه کشورها به میزان 400 دلار یا معادل آن به سایر ارزها است.



ضمناً در کلیه موارد فوق ، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال صورت می گیرد، این در حالی است که پیش از این ارز مسافرتی 2000 دلار به ازای هر نفر بود.



براساس این بخشنامه، فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از 2 سال امکان پذیر نبوده و برای سنین 2 تا 12 سال به میزان 50 درصد در هر یک از حالات فوق خواهد بود.



فروش ارز مسافرتی به زائرین عمره مفرده ، صرفاً از طریق بانک ملی ایران و با ارائه لیست مشخصات زائران که توسط دفاتر سازمان حج و زیارت تایید شده باشد ، بدون ارائه بلیت و گذرنامه یک بار در سال و حداکثر تا سقف 400 دلار به نرخ بازار فرعی و با رعایت شرایط سنی فوق الذکر امکان پذیر می باشد .



متن کامل بخشنامه مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی http://www.cbi.ir/page/2565.aspx بخش مجموعه مقررات ارزی قابل دسترسی است .