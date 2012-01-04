انتخابات پشتوانه مناسبی برای ارتقا اعتبار بین المللی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم هاشمی افزود: مشارکت افراد در سیاستگذاری، اداره امور اجتماع و تعیین کارگزاران از حقوق و مسئولیتهای اولیه هر مسلمانی محسوب می شود.

فرماندار تنکابن با اشاره به اینکه تمام انتخابات برگزار شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت بوده است افزود: چون انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات پس از فتنه سال 88 دشمنان بوده بر این اساس از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی اظهار داشت: تاکنون 29 انتخابات در ایران اسلامی به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضایی شفاف و سالم و با حضور آگاهانه و حداکثری ملت ایران برگزار شده است.

هاشمی بیان داشت: شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آنها برای احزاب، سیاستمداران و دولتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: مشارکت فعال، گسترده و فراگیر جامعه در انتخابات، به منزله پشتوانه ملی در سطح داخلی و اعتبار در سطح بین‌المللی و منطقه‌ ای است.

فرماندار تنکابن گفت: با تمهید کلیه عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و زیر ساختهای اینترنتی و الکترونیکی، این شهرستان آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات داراست.

هاشمی بیان داشت: در مرکز حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد با استقبال گرم 18 نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس روبرو هستیم که تمامی امور مربوط به ثبت نام آنان، به صورت حضوری و الکترونیکی انجام شد و اسامی و مدارک مربوطه نیز به مراجع ذیصلاح جهت اقدامات بعدی ارسال شد.

وی یادآور شد: در راستای برگزاری انتخابات رایانه ای تعامل لازم با ادارات و دهیاری ها جهت تأمین تجهیزات رایانه ای مورد نیاز برقرار است و برنامه ریزی در این زمینه در اولویت کارهای کمیته راهبردی و فناوری اطلاعات است.

