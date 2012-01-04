تولید تختال فولادمبارکه 9درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسعود سمیعی‌نژاد با بیان اینکه شرکت فولاد مبارکه طی 9 ماهه سال جاری فراتر از انتظار تولید داشته است، اظهار داشت: تلاشگران متعهد فولاد مبارکه اصفهان در راستای لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب موفق شدند در سال جهاد اقتصادی طی 9 ماهه گذشته با تولید 4میلیون و 144هزار و 872 تن تختال به میزان 9درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید کنند.

وی با اشاره به اینکه تولید 9ماهه سال گذشته معادل 3میلیون و 819هزار و 931تن تختال بوده است، تصریح کرد: ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه با تولید 4میلیون و 157هزار و 669تن کلاف گرم به میزان شش درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید داشته است.

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان در ادامه گفت: ناحیه نورد سرد نیز با تولید 923هزار و 700تن کلاف سرد به میزان شش درصد رشد و نورد دو قفسه‌ای نیز با تولید 122هزار تن کلاف سرد به میزان 17درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل تولید داشته‌اند، ضمن اینکه واحد قلع‌اندود با تولید 79هزار و 520 تن ورق قلع‌اندود به میزان 11درصد و واحد گالوانیزه نیز با تولید 157هزار تن کلاف گالوانیزه به میزان 3.3 رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

وی با اشاره به میزان حمل محصول به مقصد مشتریان نیز طی 9ماه گذشته به میزان سه درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، افزود: با ارسال بیش از 4میلیون و 107هزارتن انواع محصولات فولاد مبارکه اصفهان به مقصد مشتریان در مورد تأمین نیازهای بازار داخل اقدامات چشم‌گیری انجام شده است.

سمیعی‌نژاد بیان داشت: موفقیت‌های حاصل شده همگی ماحصل تلاش و از خود گذشتگی همه همکاران فولاد مبارکه در مورد بهینه‌سازی تجهیزات و دستگاه‌های موجود، کاهش هزینه‌های تولید و صرفه‌جویی‌های انجام شده بوده است که امید است این روند تولید همچنان ادامه یابد.

وی یادآور شد: ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم طی ماه‌های آبان و آذر موفق به ثبت رکوردهای تولید شده به طوری که در آذرماه با تولید 505هزار تن تختال رکورد بی‌سابقه‌ای در تولید فولاد خام در بین شرکت‌های بزرگ فولادسازی جهان حاصل شده است.

