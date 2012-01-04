رفتار دوگانه اتحادیه عرب در قبال سوریه و بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی با عنوان دورویی اتحادیه عرب در برخورد با انقلابهای عربی به دخالت های اتحادیه عرب در مسئله سوریه پرداخته و نوشت: اتحادیه عرب فشارها روی دمشق را افزایش داده است. این اتحادیه تا به حال قطعنامه های اقتصادی بی مثالی را علیه سوریه تصویب کرده و عضویت این کشور در اتحادیه را به حالت تعلیق درآورده و هیاتی را برای بازرسی به این کشور فرستاده است.

دی سایت در ادامه نوشت: اتحادیه عرب در حالی در سوریه موضع سختگیرانه ای را اتخاذ کرده است که در مورد بحرین که از همسایگان نزدیک عربستان سعودی محسوب می شود کاملا به گونه ای دیگر رفتار می کند. در اوایل سال 2011 اکثریت جمعیت شیعه این کشور علیه خانواده سلطنتی و حاکمیت دیکتاتوری آل خلیفه به پا خواستند و به خیابانها ریختند.

البته این اعتراضات با کمک تانکهای عربستان سعودی سرکوب شدند و بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری بین المللی تقریبا 2500 نفر از معترضان توسط رژیم آل خلیفه دستگیر شده اند و حدود 35 نفر هم کشته شده اند.

به نوشته "دی سایت" تا به امروز اعتراضات در بحرین نهفته باقی مانده و اتحادیه عرب در این باره موضع سکوت را اتخاذ کرده است که البته یک دلیل آن می تواند این باشد که ارتش آمریکا در این کشور یک پایگاه نظامی بزرگ دارد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای عربی از جمله بحرین، مصر، یمن و سوریه مسائل سیاسی فاحش و بزرگی به وجود آمده است نوشت: در چنین شرایطی برای اتحادیه عرب دشوار است که موضع واحد را در برابر همه این کشورها اتخاذ کند. این اتحادیه حتی در مسئله سوریه هم دچار دودستگی و انشقاق شده است به گونه ای که برخی کشورهای عضو از جمله مصر، الجزایر و سودان خواهان دادن شانس مجدد به رژیم بشار اسد می باشند اما برخی کشورهای دیگر از جمله قطر و عربستان سعودی خواهان مداخله نظامی در این کشور در سایه رهبری سازمان ملل می باشند.

دی سایت در ادامه نوشت: عربستان سعودی و قطر امروز در منطقه از قدرتمندترین منتقدان رژیم اسد محسوب می شوند که بخصوص عربستان سعودی در این راستا برنامه های مدنظر خود را دنبال می کند. (از نظر عربستان) سقوط رژیم اسد، ایران را که دشمن درجه یک آل سعود و از متحدان سوریه است ضعیف می کند.

این نشریه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: عربستان سعودی خود یک رژیم دیکتاتوری است. آل سعود به شدت محافظه کار بوده و محرومیت های زیادی برای مردم این کشور به ویژه زنان تحت رژیم سختگیر وهابیت وجود دارد. قوانین مجازات در این کشور قرون وسطایی و بسیار سخت می باشد.

دی سایت همچنین تصریح کرد: البته نه تنها موضع عربستان سعودی و اتحادیه عرب در قبال سوریه همراه با دورویی است بلکه غرب نیز در این راستا موضع روشن و آشکاری اتخاذ نمی کند. با اینکه حکومت بشار اسد از نظر اجتماعی موضع بزرگوارانه تر و بدون تعصبی را نسبت به عربستان سعودی در پیش می گیرد اما غرب از حکومت متعصب و افراطی آل سعود حمایت می کند. چرا که این دو دشمن مشترکی به نام ایران دارند.