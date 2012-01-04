مصرف کالای قاچاق بر وضعیت اشتغال فارس تاثیر گذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین زارع پور در جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس، با اشاره به تاثیرات منفی ورود کالاهای قاچاق به استان، گفت: امروزه شاهد مصرف کالاهای قاچاقی هستیم که حتی در خود کشورهای تولید کننده نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد و این نکته باید مورد توجه مصرف کنندگان این نوع کالاها در فارس باشد.

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها و امکانات کشور برای مبارزه با هجمه گسترده ورود کالای قاچاق اظهار داشت: ورود کالای قاچاق از اهداف کلان دشمنان برای رواج بیکاری و از بین بردن فرصت های اقتصادی کشور است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس با بیان اینکه در بخش فعالیت های فرهنگی برای مبارزه با قاچاق کالا گام های اولیه برداشته شده است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 700 دقیقه سخنرانی توسط ائمه جمعه در سراسر استان انجام گرفته که این حرکت در شفاف سازی و تبیین اثرات مخرب مصرف کالای قاچاق در نزد مردم بسیار موثر است، اما با این حال نیز باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب، گام های بیشتری برداشته شود.

زارع پور در ادامه با تقدیر از فعالیت اعضا کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس در کسب مقام نخست کمیسیون های کشور در دو سال گذشته، گفت: باید به نقطه ای برسیم که جستجوی مردم فارس تنها برای خرید کالای ایرانی باشد که این امر اثرات مخرب مصرف کالای قاچاق را در کشور کاهش می دهد.