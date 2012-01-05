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۱۵ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

شیخ‌زین‌الدین:

واحدهای فناوری مجوز معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند

واحدهای فناوری مجوز معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: برای حمایت از فناوران مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی 50 واحد دارای مجوز فناوری به سازمان امور مالیاتی، برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شیخ زین‌الدین اظهار داشت: از مهم‌ترین اقدامات دفتر طرح‌های تحقیقاتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، حمایت از ایده‌محوری واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد شهرک و برقراری ارتباط با صنایع و سازمان‌های اجرایی در راستای رفع نیازهای آنها، پروژه‌یابی برای واحدهای فناوری مستقر و نظارت بر حسن انجام و کنترل پروژه‌های این واحدها است.

وی ادامه داد: در این راستا، پیشنهادهای اجرای پروژه توسط واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد جامع و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرک به صنایع و سازمان‌های اجرایی ارسال شد و 40 جلسه نیز با این سازمان‌ها و صنایع برقرار شده است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بیان داشت: نظارت و کنترل بیش از 750 پروژه، حمایت از 50 طرح تحقیقاتی در مرحله تولید نیمه صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 25 طرح تجاری‌سازی به نمایندگی از وزارت صنایع و معادن از اقدام‌های اجرایی دفتر طرح‌های تحقیقاتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بوده است.

وی به دیگر اقدامات شهرک برای حمایت از فناوران مستقر در شهرک اشاره کرد و گفت: معرفی 50 واحد فناوری دارای مجوز فناوری با بیش از 470 قرارداد به سازمان امور مالیاتی، برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از جمله فعالیت‌های این دفتر بوده است.
 

کد مطلب 1501503

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