به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شیخ زین‌الدین اظهار داشت: از مهم‌ترین اقدامات دفتر طرح‌های تحقیقاتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، حمایت از ایده‌محوری واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد شهرک و برقراری ارتباط با صنایع و سازمان‌های اجرایی در راستای رفع نیازهای آنها، پروژه‌یابی برای واحدهای فناوری مستقر و نظارت بر حسن انجام و کنترل پروژه‌های این واحدها است.

وی ادامه داد: در این راستا، پیشنهادهای اجرای پروژه توسط واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد جامع و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرک به صنایع و سازمان‌های اجرایی ارسال شد و 40 جلسه نیز با این سازمان‌ها و صنایع برقرار شده است.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بیان داشت: نظارت و کنترل بیش از 750 پروژه، حمایت از 50 طرح تحقیقاتی در مرحله تولید نیمه صنعتی به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 25 طرح تجاری‌سازی به نمایندگی از وزارت صنایع و معادن از اقدام‌های اجرایی دفتر طرح‌های تحقیقاتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بوده است.

وی به دیگر اقدامات شهرک برای حمایت از فناوران مستقر در شهرک اشاره کرد و گفت: معرفی 50 واحد فناوری دارای مجوز فناوری با بیش از 470 قرارداد به سازمان امور مالیاتی، برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از جمله فعالیت‌های این دفتر بوده است.

