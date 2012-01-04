به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های اصفهانی که در ابتدای فصل با هیاهوی فراوان و میلیون‌ها تومان هزینه، در مسابقات لیگ برتر حضور پیدا کردند، در حال حاضر صدر جدول را به منصوری تقدیم کرده‌اند.

گیتی‌پسند که طی این مدت صدرنشین مسابقات لیگ برتر بود، اکنون به دلیل پیروزی‌های خفیف خود، صدر جدول را در اختیار ندارد و در بازی این هفته خود به دنبال باز پس گرفتن صدر جدول است.

گیتی‌پسند و راه ساری

تیم فوتسال گیتی پسند که هفته گذشته پس از پیروزی خفیف خود برابر گسترش فولاد صدر جدول را به دلیل تفاضل گل کمتر تقدیم به شهید منصوری قرچک کرد فردا در حالی در ساری مهمان راه ساری است که به نظر می‌رسد با توجه به جو متشنج سالن ساری بازی سختی برابر راه ساری داشته باشد.

گیتی‌پسند اگرچه اکنون با منصوری هم‌امتیاز است اما بازی سختی در ساری دارد و باید در این مسابقه حساس مقابل تیم راه به پیروزی برسد تا بار دیگر به صدر جدول باز گردد. گیتی پسند اما اگر با اختلاف گل بالا در این بازی پیروز شود احتمال اینکه صدر نشین شود وجود دارد .

فولاد ماهان و حفاری اهواز

دیگر تیم اصفهانی در دو سال گذشته صلابت دو فصل پیش خود را ندارد و تنها توانسته در جمع مدعیان لیگ برتر باقی بماند؛ فولاد ماهان که پس از کسب نتایج بد در اواخر نیم فصل اول و اوایل نیم فصل دوم از کورس مدعیان قهرمانی دور شد فردا میزبان تیم فوتسال ملی حفاری اهواز است.

ماهان که به امتیاز این مسابقه احتیاج بسیاری دارد، در بازی رفت برابر این تیم در اهواز تن به تساوی ۳ بر ۳ دادند و ۲ امتیاز حساس را از دست دادند اما فردا دربازی برگشت به دنبال جبران نتیجه بازی رفت هستند .

فیروزصفه و پرسپولیس

دیگر تیم اصفهانی که در هفته‌های اخیر با تغییر سرمربی خود تحولات بسیاری را به چشم خد دیده، روز جمعه در دیگر دیدار میزبان تیم فوتسال پرسپولیس است و با توجه به شرایط تیم فیروزصفه، پیروزی در این بازی برای این تیم بسیار اهمیت دارد.