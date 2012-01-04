محفل انس با قرآن در ساری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مسعود قربانی افزود: محفل انس با قرآن با حضور قاریان ممتاز شهرستان ساری بعد از نماز مغرب و عشا امشب در سالن اجتماعات امامزاده عباس(ع) ساری برگزار می‌شود.

وی افزود: قرآن چراغ هدایت بشر بوده و توانست با قرآن روح انسان را جلا دهد.

قربانی تصریح کرد: برگزاری محفل انس با قرآن علاوه بر ترویج فرهنگ قرآن خوانی زنگ اخطاری برای همه ما بوده تا جوهر انسانی و حقیقت وجودی خود را در گیرودار زندگی گم نکنیم.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف این محفل تجلیل از قاریان ممتاز شهرستانی بوده و امید است همه مسئولان این جوانان و نوجوانانی که با شوق زایدالوصفی در وادی عشق به قرآن گام نهادند تشویق و ترغیب کرده و فضای قرآنی را برای ورود آحاد جامعه هموار کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساری افزود: در این محفل با ارائه سئوالات قرآنی به پاسخ ‌دهندگان جوایزی اهدا خواهد شد.

