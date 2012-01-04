سهم خواهی در تفکر اصولگرایی جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بیرجند با بیان اینکه سهم‌ خواهی جزو معیارهای اصولگرایی نیست، بیان کرد: در حوزه اصولگرایان به معنای عام راهبردهایی را تعریف کرده ایم که هرکس قابل جذب خواهد بود و اصولگرایان باید تلاش کنند که لیست واحدی داشته باشند و از اختلاف جلوگیری کنند و به انسجام برسند.

وی به اهداف جریان انحرافی از حضور در انتخابات اشاره کرد و گفت: برخی از عناصر جریان انحرافی از مدت‌ها قبل در یک مصاحبه هدف از حضور در انتخابات را تصدی دو سوم کرسی‌های مجلس عنوان کرده بودند اما بعد تصمیم گرفتند که ابراز نکنند تا دیدگاه‌ها و سیاست خود را در اجرا و عمل ‌اعمال کنند.

وی ادامه داد: جریان انحرافی به دنبال کسب و استمرار و حفظ موقعیت خودش در قدرت است و کسب اکثریت مجلس به معنای این بوده که اندیشه‌ ها و افکاری را خارج از گفتمان اصلی انقلاب اسلامی دنبال می‌ کنند.

فدایی گفت: تا زمانی که تهدیدها وجود دارد نباید حتی به دنبال کوچک ‌ترین اختلاف بود و راهبرد جبهه متحد در این راستا دادن لیست واحد است.

وی افزود: امروزه سرشاخه‌ ها و تاثیرگذارترین افراد اصولگرا هستند که باید برای وحدت بیشتر تلاش کنند.

وی صلاحیت‌های فردی و مقبولیت که با سنجش مشخص می ‌شود را از ملاک‌های انتخاب افراد اصلح دانست و بیان داشت: بنای استفاده از تمام ظرفیت اصولگرایان را داریم.

طرح سئوال از رئیس جمهور در شرایط فعلی به نفع کشور نیست

عضو شوار مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر طرح سئوال از رئیس جمهور در مجلس اظهار داشت: در قانون اساسی وظایفی از جمله سئوال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص از حقوق یک نماینده است.

وی این مهم را یکی از نقاط قوت قانون اساسی کشور دانست و گفت: اگر تذکر یک نماینده منجر به سوء استفاده دشمنان بشود عقل سلیم حکم می کند از این گفتار و رفتار پرهیز شود و به سمت همگرایی و اتخاذ تصمیمات رو به جلو برای کشور حرکت کنیم.

فدایی تصریح کرد: اگر رفتار و گفتار ما دشمن شاد کن باشد آن فعل و رفتار تحت هر پوششی کار درستی نیست و نباید انجام شود.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر ارزیابی عملکرد مجلس هشتم، افزود: مجلس هشتم در حوزه ضد استکباری و قوانین اقتصادی و کمک به مناطق محروم خوب عمل کرده است اما می توانست به مراتب بهتر از وضع موجود باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: مجلس نهم با تخصص محوری و کارآمدی بیشتر بتواند نقاط قوت بیشتر داشته باشد.

فدایی در پاسخ به این سئوال که نظر شما در خصوص جبهه پایداری چیست، بیان داشت:‌ سیاست ما این بوده که با تمام ظرفیت‌هایی که در حوزه اصولگرایی مطرح است تعامل مثبت داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر جبهه پایداری و جریانات مختلف اصولگرا ساز و کار جبهه متحد را بپذیرند لیست واحدی شکل خواهیم داد.