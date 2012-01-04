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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

مرزبان در گفتگو با مهر:

3 امتیاز دیدار با استقلال را به هواداران هدیه می‌کنیم/ می‌خواهیم از استقلال امتیاز کم کنیم

3 امتیاز دیدار با استقلال را به هواداران هدیه می‌کنیم/ می‌خواهیم از استقلال امتیاز کم کنیم

اصفهان - خبرگزاری مهر: مربی تیم سپاهان گفت: به دنبال این هستیم که در بازی روز جمعه مقابل استقلال، 3 امتیاز بازی را ازآن خود کنیم تا با کسب 3 امتیاز این بازی از استقلال هم امتیاز کسر کنیم.

علیرضا مرزبان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بازی روز جمعه سپاهان مقابل استقلال تهران و اهمیت این بازی اظهار داشت: باید بگویم مقابل استقلال بازی سختی در پیش داریم زیرا این مسابقه بین دو تیم بزرگ لیگ ایران است؛ به نظر من این بازی نبرد حساسی برای دو تیم خواهد بود و مطمئن باشید نقش تعیین کننده این مسابقه را ستاره‌ها ایفا خواهند کرد و مطمئن باشید ما تلاش می‌کنیم که در این مسابقه به پیروزی برسیم.

وی در مورد وضعیت بازیکنان سپاهان پیش از دیدار با استقلال گفت: تیم ما بعد از اردوی کیش در بهترین وضعیت خود قرار دارد و بازیکنان تیم انگیزه بسیاری برای پیروزی مقابل استقلال دارند و شرایط سپاهان از نظر تاکتیکی طی روزهای گذشته بهتر شده و برای پیروزی بازی خواهیم کرد.

مربی تیم سپاهان در پاسخ به این سئوال که آیا امتیاز گرفتن از استقلال در ورزشگاه آزادی کار سختی نیست، بیان داشت: سپاهان در بازی‌های خود مقابل استقلال عملکرد خوبی به نمایش گذاشته است ضمن اینکه ما می‌خواهیم فاصله خود را با استقلال کم کنیم و حتی اگر بتوانیم با گرفتن ۱ امتیاز از استقلال، کار این تیم را دشوار کنیم، راضی خواهیم بود.

وی در مورد مهاجم جدید سپاهان اضافه کرد: برونو سزار کورئا یکی از بازیکنان خوب سپاهان در فصل جاری خواهد بود و مطمئن باشید عملکرد این بازیکن بسیار خوب است و امیدوارم در مسابقات سپاهان برای تیم گلزنی کند.

کد مطلب 1501513

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