محسن کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلیل قبول سمت سرپرستی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق افزود: مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از من درخواست کرد که سمت سرپرستی تیم فوتبال این باشگاه را قبول کنم و من هم با هدف کمک به سیستم و باشگاه ذوبآهن این مسئولیت را قبول کردم.
وی با بیان اینکه طی امشب یا فردا مراسم معارفهاش به صورت رسمی برگزار میشود، افزود: شرایط باشگاه ذوب آهن مانند گذشته است ولی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه در تلاش هستند با رفع مشکلات مالی، شرایط لازم را برای موفقیت تیم فراهم کنند.
سرپرست جدید تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان تاکید کرد: بسیار امیدوارم تیم ذوبآهن در نیم فصل دوم بتواند عملکرد به مراتب بهتری داشته باشد. اطمینان دارم بازیکنان باانگیزه و روحیه بالاتر در مسابقات پیش رو برای رسیدن به موفقیت به میدان میروند.
کرباسچی در پایان با بیان اینکه نشستی هم با منصور ابراهیمزاده داشته و شرایط تیم برای دیدار با راهآهن مطلوب است، گفت: فردا در نشست هماهنگی شرکت کرده و از عصر فردا و در دیدار با تیم راهآهن روی نیمکت مینشینم.
محسن کرباسچی که کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزش است، از سال 79 به عنوان مدیر ورزش قهرمانی و کمیته آموزش و تحقیقات و مدیر ناظر ورزش قهرمانی با باشگاه ذوبآهن اصفهان همکاری میکرده و یکی از داوران هندبال مطرح کشورمان در آسیا محسوب میشود.
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