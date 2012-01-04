معابر منتهی به مجموعه زندیه شیراز مسیرهای پیاده رو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اردکانی افزود: این طرح شامل ارگ کریمخان، مسجد وکیل، حمام وکیل، بازار وکیل، عمارت دیوان خانه و موزه پارس است که با اجرای کامل آن، ضمن ایجاد بستری مناسب برای جذب گردشگران داخلی و خارجی، شرایط حفظ و نگهداری از این محدوده تاریخی و فرهنگی نیز فراهم می شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی به عمل آمده برای بازسازی مسجد وکیل اظهار داشت : در حال حاضر محوطه بیرونی این مسجد تاریخی وهمچنین بدنه سازی ضلع غربی بازار وکیل شمالی، با نظارت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان توسط شهرداری شیراز در حال اجراست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، گفت: با اجرای تقریبی یک هزار متر سنگ فرش بازار وکیل، اجرای کانال مشترک تاسیساتی و مرمت آثار و ابنیه زندیه ، فضاسازی مناسبی در مجموعه زندیه فراهم خواهد شد.

اردکانی تصریح کرد: با اهتمام شهرداری شیراز و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس به عنوان متولیان اصلی اجرای طرح مجموعه زندیه، در نوروز سال 91 شاهد تغییراتی در فضای مذهبی، گردشگری و تاریخی شهر مقدس شیراز باشیم.

وی یادآور شد: در سال 1316 اجرای خیابان زند شمالی باعث جدایی و انفصال مجموعه زندیه شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه ریزی جهت اتصال این مجموعه صورت پذیرفت و متعاقب آن با اجرای زیر گذر زند، مجدداً این مجموعه تاریخی به هم متصل شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با بیان اینکه حضور مهمانان نوروزی فرصت ارزشمندی برای معرفی آثار تاریخی و فرهنگی فارس به همگان است، افزود: مجموعه زندیه دارای محدوده ای 23 هکتاری است که درگذشته طرح جامع آن تهیه و به تدریج اجرا شده است.