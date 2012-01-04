چنار کهنسال زرآباد قزوین ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیرانوند در این باره اظهارداشت: در چهارمین همایش ملی ثبت آثار تاریخی، با توجه به قدمت و ویژگی های ارزشمند آثار باستانی استان یک اثر از این منطقه برای ثبت در فهرست ملی میراث طبیعی کشور انتخاب شد.

بیرانوند گفت: استان قزوین سرشار از مواهب طبیعی بوده و با توجه به شرایط اقلیمی تنوع زیستی، پوشش گیاهی، جانوری و طبیعی مختلفی که دارد می‌توان چهار فصل را در آن شاهد بود.

این مسئول با اشاره به ثبت آثار طبیعی در کشور تصریح کرد: خوشبختانه ثبت آثار طبیعی موجب می‌شود این جاذبه مورد توجه خاص قرار گرفته و از تخریب آن به هر نحو ممکن جلوگیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین بیان کرد: در قزوین نیز آثار طبیعی فراوانی وجود دارد که با معرفی و بررسی بیشتر امیدواریم در فهرست آثار طبیعی کشور به ثبت برسد.



بیرانوند ضمن ابراز خرسندی از ثبت هشت اثر صنایع دستی و 15 اثر تاریخی، باستانی یادآورشد: استان قزوین توانست از بین 32 استان کشور تعداد هشت اثر صنایع دستی و 15 اثر تاریخی، باستانی و یک اثر طبیعی را به ثبت برساند که در حوزه طبیعی درخت چنار کهنسال زرآباد معروف به چنار خونبار زرآباد در این فهرست به ثبت رسید.

بیرانوند در ادامه تصریح کرد: با ثبت جاذبه های طبیعی امیدواریم بتوانیم با توجه به شرایط و قوانین اجرایی از این آثار محافظت کنیم زیرا جبران خسارت این آثار در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نیست و برای حفظ و نگهداری از این مواهب الهی نیازمند همیاری و همراهی مردم خوب و فهیم استان هستیم.

درخت خونبار زرآباد در منطقه الموت استان قزوین همه ساله در روز عاشورا عصاره ای تراوش می کند که مانند خون سرخ رنگ است آنچنان که گویی در عاشورا عزادار حسین(ع) است.



به گزارش خبرنگار مهر، در منطقه الموت شرقی استان قزوین در روستای زرآباد درخت چنار قدیمی و تنومندی وجود دارد که با اتفاقی نادر موجب شده تا همه ساله در ماه محرم کانون توجه خیل عزادران حسینی باشد.

درخت زرآباد که به درخت خونبار زرآباد شهرت یافته سالهاست که در کنار امامزاده ای قرار دارد و سحرگاه روز عاشورا از تنه آن صمغی به مانند خون جاری می شود که حیرت همگان را برانگیخته است.



این درخت با 10 متر قطر و 30 متر ارتفاع دارای قداست خاصی در بین اهالی روستای زرآباد است و هر ساله به محل تجمع زوار و عاشقان اهل بیت تبدیل می شود.



بقعه مطهر حضرت علی اصغر فرزند بلا فصل امام موسی کاظم(ع) و درخت چنار مقدس روستای (زرآباد) در استان قزوین همه ساله میزبان خیل عظیمی از زائران و مشتاقانی است که برای زیارت و عزاداری گرد هم می آیند.