به گزارش خبرنگار مهر، سپاهانی‌ها که شامگاه سه‌شنبه پس از اردوی یک هفته‌ای خود در کیش وارد اصفهان شدند، امروز چهارشنبه در اصفهان تمرین کردند و روز پنجشنبه نیز در اصفهان به تمرین می‌پردازند و پس از آن راهی تهران می‌شود.

قرار است سپاهان ظهر فردا در مجموعه فردوس اصفهان تمرین کند و پس از آن با پرواز ساعت 17 راهی تهران شود تا برای دیدار با استقلال آماده باشد.

غیبت 4مهره کلیدی سپاهان مقابل استقلال

سپاهان دربازی روز جمعه خود مقابل استقلال تهران 4 غایب دارد؛ سید جلال حسینی، مدافع ملی‌پوش سپاهان که گفته می‌شد می‌تواند مقابل استقلال بازی کند، در این مسابقه برای تیمش به میدان نخواهد رفت.

همچنین احمد جمشیدیان، هافبک طلایی‌پوشان به دلیل جراحی دیسک کمر خود نمی‌تواند تیمش را در سفر به تهران همراهی کند.

میلوراد یانوش و مهدی نصیری هم دیگر غایبان سپاهان در این بازی هستند.

همچنین برونو سزار مهاجم برزیلی جدید سپاهان شرایط بازی را دارد اما به دلیل صادر نشدن ITC این بازیکن از سوی فدراسیون فوتبال برزیل، نمی‌تواند سپاهان را همراهی کند البته اگر تا روز جمعه ITC این بازیکن صادر شد او می‌تواند در دیدار برابر استقلال به میدان برود.

دیدار تیم‌های سپاهان استقلال تهران از ساعت 16:15 روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.