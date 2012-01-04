به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاضی، مهاجم ذوب‌آهن که در آخرین بازی تیمش در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور از سوی داور مسابقه اخراج شد، در بازی روز پنجشنبه ذوب‌آهن به دلیل محرومیت به میدان نمی‌رود.

ذوب‌آهن در دیدار روز پنجشنبه مقابل راه‌آهن محروم دیگری ندارد اما مصدومیت علیرضا حدادی‌فر، در بازی روز پنجشنبه، باعث شده که این بازیکن هم در مسابقه فردا برای تیمش بازی نکند.

البته حدادی‌فر طی سال‌های گذشته همواره یکی از بازیکنان نیمکت نشین ذوب‌آهن بوده است.

دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و راه‌آهن تهران در چارچوب مسابقات هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 روز پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

ذوب‌آهن در حال حاضر با 24 امتیاز در جایگاه ششم جدول رده‌بندی قرار دارد.