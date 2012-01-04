سوسیال دمکراتهای آلمان یک زن را برای رقابت با مرکل نامزد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ان تی وی، یکی از مقامات حزب سوسیال دمکرات آلمان (SPD) با اشاره به انتخابات پارلمانی سال 2013 این کشور از وجود گزینه های زن در این حزب برای رقابت با "آنجلا مرکل" در این انتخابات خبر داد.

"آیلان اوزوگوز" با بیان این مطلب گفت: شخصیتهای زنی در حزب وجود دارند که می توانند این نقش را به عهده بگیرند. به گفته وی اعضای زن جناح اپوزیسیون موافق معرفی نامزد اصلی SPD از بین خودشان هستند.

در همین حال "الکه فرنر" رئیس جمعیت زنان حزب سوسیال دمکرات آلمان (ASF) با تاکید بر لزوم تصمیم گیری سریع در مورد معرفی یک نامزد زن برای رقابت با مرکل، این تصمیم را مستلزم توافق رهبران حزب از جمله "زیگمار گابریل" دانست.

این مقام زن حزب SPD در عین حال سیاست های دولت "آنجلا مرکل" در قبال زنان را به باد انتقاد گرفت و مدعی بهتر بودن برنامه های جناح اپوزیسیون در این زمینه شد.