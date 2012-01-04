تور انتخاباتی اوباما آغاز شد/ اوهایو مقصد نخست مرد شعار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ایالت اوهایو مقصد نخست "باراک اوباما" برای تبلیغات در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 است.

بر این اساس اوباما امروز چهارشنبه با امید به جلب نظر مردم اوهایو در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر راهی این ایالت شد.



این در حالی است که رای دهندگان در ایالت مذکور طی دوره های گذشته موضع مشخصی در قبال نامزدهای دو حزب بزرگ آمریکا نداشته اند، بطوری که اکثریت آنان در انتخابات 2004 به "جرج دبلیو.بوش" و در انتخابات 2008 به "باراک اوباما" رای داده اند.

قرار است اوباما در این سفر از یک مدرسه در حومه شهر کلیولند بازدید و با خانواده ای ساکن همین منطقه دیدار کند. وی همچنین سخنرانی را برای مردم اوهایو انجام خواهد داد که موضوع آن بهبود وضعیت شغلی و مالی شهروندان است، وعده ای که در طول سه سال ریاست جمهوری اش در عمل به آن ناتوان بوده است.

گفتنی است شب گذشته ایالت آیووا شاهد رقابت نامزدهای حزب جمهوریخواه برای شرکت در رقابتهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری بود که در نهایت "میت رامنی" و "ریک سنتورم" هر یک با کسب نردیک به 25 درصد آرا فاتحان این انتخابات شدند.