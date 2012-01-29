  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

اختصاصی مهر؛

کاهش 30 درصدی ثبت اختراعات و افزایش طرحهای صنعتی

کاهش 30 درصدی ثبت اختراعات و افزایش طرحهای صنعتی

آمار ثبت اختراعات از سال 86 تا سال 90 نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته تاکنون کشور با کاهش 30 درصدی ثبت اختراعات و افزایش ثبت طرحهای صنعتی روبرو بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام ثبت اختراع به موجب قانون جدید اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 علائم تجاری و یا اختراعات تنها با دارا بودن شرایط لازم مندرج در قانون قابل ثبت هستند که به موجب تبصره 8 آیین نامه بررسی ماهیت اختراعات بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

بر اساس این گزارش نو بودن، داشتن ابتکار و فایده عملی سه شرط اصلی ثبت اختراع است که سازمان ثبت اسناد با انعقاد قراردادهای همکاری با نهادهای مختلف نسبت به بررسی ماهیت اختراعات اقدام می کند. هر چند که در سالهای اخیر زیرساختها و تسهیلات خوبی برای مخترعان و نخبگان از سوی دولت در نظر گرفته شده است ولی آمارها نشان می دهد که ثبت اختراعات داخلی و خارجی در کشور در پنج سال اخیر با کاهش 30 درصدی همراه بوده است.
 
محمد حسن کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر از نپذیرفتن حدود 4 هزار اختراع در سال جاری خبر داد و افزود: علت رد این اختراعات تکراری بودن، نو نبودن، بی کیفیت بودن و کاربرد صنعتی نداشتن آنها است.

جدول ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرحهای صنعتی 9 ماهه سال 86 تا سال 90

ر عنوان سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90
1 اظهار نامه اختراع متقاضی ایرانی 7917 11150  7429  8177   8242
2 اظهار نامه اختراع متقاضی خارجی  401 408  635  419  379 
3 اختراعات ثبت شده ایرانی 5002  7741  4177  3757  3474 
4 اختراعات ثبت شده خارجی 421  276  460  197  208 
5 اظهار نامه علامت متقاضی ایرانی 21387  22890  15675  19358  19834 
6 اظهار نامه علامت متقاضی خارجی 1281  829  1041  1089  1230 
7 علامت ثبت شده ایرانی 6705 6207  4774  6044  7925 
8 علامت ثبت شده خارجی 1053 946  492  575  752 
9 اظهار نامه ثبت بین المللی علامت تجاری 3709  3450  2696  2055  2375 
10 اظهار نامه ثبت طرح صنعتی ایرانی 1593  2932  2893 
11 اظهار نامه ثبت طرح صنعتی خارجی 57  120  144 
12 ثبت طرحهای صنعتی ایرانی 693  1533  1486 
13 ثبت طرحهای صنعتی خارجی 13  45   33
 
 مدیرکل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد کشور از انتشار بانک اطلاعات علائم تجاری شرکتها، تولیدات، کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی کشور بر روی سایت اینترنتی خبر داد و افزود: این طرح در نیمه نخست سال جاری اجرا شده و شهروندان می توانند صحت و مالکیت علائم تجاری را از طریق این بانک اطلاعاتی پیگیری کنند.
 
وی در مورد ایجاد بانک اطلاعاتی ثبت اختراعات و دسترسی شهروندان به این بانک گفت: اجرای این طرح در سال 91 نهایی می شود.
 
کیانی اظهار داشت: در حال حاضر با بخشهای فنی دستگاههای مختلف هچون مراکز آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها، وزارتخانه های کشاورزی و صنایع همکاریهای مشترکی را در زمینه بررسی ماهیت اختراعات و علائم تجاری داریم.
 
مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظام ثبت اختراع فعلی را تحقیقی دانست و افزود: هر کدام از نظامهای اعلامی و تحقیقی مزایا و معایبی دارد که از جمله مزایای نظام اعلامی سرعت و تشویق مخترعان به ثبت آسان و راحت اختراعات و نوآوری بود ولی از سوی دیگر در نظام تحقیقی هر چند هزینه ثبت اختراعات بیشتر شد و پروسه ثبت اختراع کندتر ولی در آینده نه چندان دور کیفیت اختراعات افزایش می یابد.
 
جدول تعرفه ثبت اختراعات کشور
عنوان 5 ساله اول 5 ساله دوم 5 ساله سوم 5 ساله چهارم
افراد حقیقی 10 هزار تومان 20 هزار تومان 30 هزار تومان 40 هزار تومان
افراد حقوقی 100 هزار تومان 200 هزار تومان 300 هزار تومان 400 هزار تومان
 
کیانی با اشاره به کسب مجوز الحاق سازمان ثبت به معاهده همکاریهای ثبت اختراع گفت: طبق نظر کارشناسان و صاحبنظران برای پیوستن به این معاهده به صد نفر متخصص نیاز است که در این زمینه ریاست سازمان ثبت قول مساعد مجمع سازمان مالکیت معنوی را برای همکاری در زمینه ارائه آموزش های رایگان نیروی انسانی گرفته است و در صورت نیاز دوره های آموزشی برای کارکنان سازمان ثبت در نظر گرفته شده است.
 
وی افزود: پس از پیوستن سازمان به معاهده همکاریهای ثبت اختراع مخترعان می توانند در بیش از 140 کشور تقاضای ثبت اختراع کنند.
 
 -----------------------
گفتگو از سید هادی کسایی زاده
کد مطلب 1501528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها