کاهش 30 درصدی ثبت اختراعات و افزایش طرحهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، نظام ثبت اختراع به موجب قانون جدید اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 علائم تجاری و یا اختراعات تنها با دارا بودن شرایط لازم مندرج در قانون قابل ثبت هستند که به موجب تبصره 8 آیین نامه بررسی ماهیت اختراعات بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

بر اساس این گزارش نو بودن، داشتن ابتکار و فایده عملی سه شرط اصلی ثبت اختراع است که سازمان ثبت اسناد با انعقاد قراردادهای همکاری با نهادهای مختلف نسبت به بررسی ماهیت اختراعات اقدام می کند. هر چند که در سالهای اخیر زیرساختها و تسهیلات خوبی برای مخترعان و نخبگان از سوی دولت در نظر گرفته شده است ولی آمارها نشان می دهد که ثبت اختراعات داخلی و خارجی در کشور در پنج سال اخیر با کاهش 30 درصدی همراه بوده است.

محمد حسن کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر از نپذیرفتن حدود 4 هزار اختراع در سال جاری خبر داد و افزود: علت رد این اختراعات تکراری بودن، نو نبودن، بی کیفیت بودن و کاربرد صنعتی نداشتن آنها است.

جدول ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرحهای صنعتی 9 ماهه سال 86 تا سال 90

ر عنوان سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 1 اظهار نامه اختراع متقاضی ایرانی 7917 11150 7429 8177 8242 2 اظهار نامه اختراع متقاضی خارجی 401 408 635 419 379 3 اختراعات ثبت شده ایرانی 5002 7741 4177 3757 3474 4 اختراعات ثبت شده خارجی 421 276 460 197 208 5 اظهار نامه علامت متقاضی ایرانی 21387 22890 15675 19358 19834 6 اظهار نامه علامت متقاضی خارجی 1281 829 1041 1089 1230 7 علامت ثبت شده ایرانی 6705 6207 4774 6044 7925 8 علامت ثبت شده خارجی 1053 946 492 575 752 9 اظهار نامه ثبت بین المللی علامت تجاری 3709 3450 2696 2055 2375 10 اظهار نامه ثبت طرح صنعتی ایرانی 0 0 1593 2932 2893 11 اظهار نامه ثبت طرح صنعتی خارجی 0 0 57 120 144 12 ثبت طرحهای صنعتی ایرانی 0 0 693 1533 1486 13 ثبت طرحهای صنعتی خارجی 0 0 13 45 33

مدیرکل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد کشور از انتشار بانک اطلاعات علائم تجاری شرکتها، تولیدات، کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی کشور بر روی سایت اینترنتی خبر داد و افزود: این طرح در نیمه نخست سال جاری اجرا شده و شهروندان می توانند صحت و مالکیت علائم تجاری را از طریق این بانک اطلاعاتی پیگیری کنند.

وی در مورد ایجاد بانک اطلاعاتی ثبت اختراعات و دسترسی شهروندان به این بانک گفت: اجرای این طرح در سال 91 نهایی می شود.

کیانی اظهار داشت: در حال حاضر با بخشهای فنی دستگاههای مختلف هچون مراکز آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها، وزارتخانه های کشاورزی و صنایع همکاریهای مشترکی را در زمینه بررسی ماهیت اختراعات و علائم تجاری داریم.

مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظام ثبت اختراع فعلی را تحقیقی دانست و افزود: هر کدام از نظامهای اعلامی و تحقیقی مزایا و معایبی دارد که از جمله مزایای نظام اعلامی سرعت و تشویق مخترعان به ثبت آسان و راحت اختراعات و نوآوری بود ولی از سوی دیگر در نظام تحقیقی هر چند هزینه ثبت اختراعات بیشتر شد و پروسه ثبت اختراع کندتر ولی در آینده نه چندان دور کیفیت اختراعات افزایش می یابد.

جدول تعرفه ثبت اختراعات کشور

عنوان 5 ساله اول 5 ساله دوم 5 ساله سوم 5 ساله چهارم افراد حقیقی 10 هزار تومان 20 هزار تومان 30 هزار تومان 40 هزار تومان افراد حقوقی 100 هزار تومان 200 هزار تومان 300 هزار تومان 400 هزار تومان

کیانی با اشاره به کسب مجوز الحاق سازمان ثبت به معاهده همکاریهای ثبت اختراع گفت: طبق نظر کارشناسان و صاحبنظران برای پیوستن به این معاهده به صد نفر متخصص نیاز است که در این زمینه ریاست سازمان ثبت قول مساعد مجمع سازمان مالکیت معنوی را برای همکاری در زمینه ارائه آموزش های رایگان نیروی انسانی گرفته است و در صورت نیاز دوره های آموزشی برای کارکنان سازمان ثبت در نظر گرفته شده است.

وی افزود: پس از پیوستن سازمان به معاهده همکاریهای ثبت اختراع مخترعان می توانند در بیش از 140 کشور تقاضای ثبت اختراع کنند.

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