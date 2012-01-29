کاهش 30 درصدی ثبت اختراعات و افزایش طرحهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، نظام ثبت اختراع به موجب قانون جدید اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 علائم تجاری و یا اختراعات تنها با دارا بودن شرایط لازم مندرج در قانون قابل ثبت هستند که به موجب تبصره 8 آیین نامه بررسی ماهیت اختراعات بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
بر اساس این گزارش نو بودن، داشتن ابتکار و فایده عملی سه شرط اصلی ثبت اختراع است که سازمان ثبت اسناد با انعقاد قراردادهای همکاری با نهادهای مختلف نسبت به بررسی ماهیت اختراعات اقدام می کند. هر چند که در سالهای اخیر زیرساختها و تسهیلات خوبی برای مخترعان و نخبگان از سوی دولت در نظر گرفته شده است ولی آمارها نشان می دهد که ثبت اختراعات داخلی و خارجی در کشور در پنج سال اخیر با کاهش 30 درصدی همراه بوده است.
محمد حسن کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر از نپذیرفتن حدود 4 هزار اختراع در سال جاری خبر داد و افزود: علت رد این اختراعات تکراری بودن، نو نبودن، بی کیفیت بودن و کاربرد صنعتی نداشتن آنها است.
جدول ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرحهای صنعتی 9 ماهه سال 86 تا سال 90
|ر
|عنوان
|سال 86
|سال 87
|سال 88
|سال 89
|سال 90
|1
|اظهار نامه اختراع متقاضی ایرانی
|7917
|11150
|7429
|8177
|8242
|2
|اظهار نامه اختراع متقاضی خارجی
|401
|408
|635
|419
|379
|3
|اختراعات ثبت شده ایرانی
|5002
|7741
|4177
|3757
|3474
|4
|اختراعات ثبت شده خارجی
|421
|276
|460
|197
|208
|5
|اظهار نامه علامت متقاضی ایرانی
|21387
|22890
|15675
|19358
|19834
|6
|اظهار نامه علامت متقاضی خارجی
|1281
|829
|1041
|1089
|1230
|7
|علامت ثبت شده ایرانی
|6705
|6207
|4774
|6044
|7925
|8
|علامت ثبت شده خارجی
|1053
|946
|492
|575
|752
|9
|اظهار نامه ثبت بین المللی علامت تجاری
|3709
|3450
|2696
|2055
|2375
|10
|اظهار نامه ثبت طرح صنعتی ایرانی
|0
|0
|1593
|2932
|2893
|11
|اظهار نامه ثبت طرح صنعتی خارجی
|0
|0
|57
|120
|144
|12
|ثبت طرحهای صنعتی ایرانی
|0
|0
|693
|1533
|1486
|13
|ثبت طرحهای صنعتی خارجی
|0
|0
|13
|45
|33
مدیرکل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد کشور از انتشار بانک اطلاعات علائم تجاری شرکتها، تولیدات، کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی کشور بر روی سایت اینترنتی خبر داد و افزود: این طرح در نیمه نخست سال جاری اجرا شده و شهروندان می توانند صحت و مالکیت علائم تجاری را از طریق این بانک اطلاعاتی پیگیری کنند.
وی در مورد ایجاد بانک اطلاعاتی ثبت اختراعات و دسترسی شهروندان به این بانک گفت: اجرای این طرح در سال 91 نهایی می شود.
کیانی اظهار داشت: در حال حاضر با بخشهای فنی دستگاههای مختلف هچون مراکز آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها، وزارتخانه های کشاورزی و صنایع همکاریهای مشترکی را در زمینه بررسی ماهیت اختراعات و علائم تجاری داریم.
مدیر کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظام ثبت اختراع فعلی را تحقیقی دانست و افزود: هر کدام از نظامهای اعلامی و تحقیقی مزایا و معایبی دارد که از جمله مزایای نظام اعلامی سرعت و تشویق مخترعان به ثبت آسان و راحت اختراعات و نوآوری بود ولی از سوی دیگر در نظام تحقیقی هر چند هزینه ثبت اختراعات بیشتر شد و پروسه ثبت اختراع کندتر ولی در آینده نه چندان دور کیفیت اختراعات افزایش می یابد.
جدول تعرفه ثبت اختراعات کشور
|عنوان
|5 ساله اول
|5 ساله دوم
|5 ساله سوم
|5 ساله چهارم
|افراد حقیقی
|10 هزار تومان
|20 هزار تومان
|30 هزار تومان
|40 هزار تومان
|افراد حقوقی
|100 هزار تومان
|200 هزار تومان
|300 هزار تومان
|400 هزار تومان
کیانی با اشاره به کسب مجوز الحاق سازمان ثبت به معاهده همکاریهای ثبت اختراع گفت: طبق نظر کارشناسان و صاحبنظران برای پیوستن به این معاهده به صد نفر متخصص نیاز است که در این زمینه ریاست سازمان ثبت قول مساعد مجمع سازمان مالکیت معنوی را برای همکاری در زمینه ارائه آموزش های رایگان نیروی انسانی گرفته است و در صورت نیاز دوره های آموزشی برای کارکنان سازمان ثبت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: پس از پیوستن سازمان به معاهده همکاریهای ثبت اختراع مخترعان می توانند در بیش از 140 کشور تقاضای ثبت اختراع کنند.
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