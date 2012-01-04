شبکه بازرسان افتخاری در استانها تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بازرسان کل منطقه چهار سازمان بازرسی کل کشور با حضور نمایندگان استانهای همدان، قزوین، ایلام، لرستان، کردستان و کرمانشاه در سازمان بازرسی قزوین برگزار شد.



اکبر عابدی رئیس منطقه چهار سازمان بازرسی و بازرس کل استان همدان در این نشست با تاکید بر اهمیت برگزاری این جلسات اظهارداشت: برگزاری جلسات هماهنگی و هم اندیشی بین ادارات کل منطقه بسیار تاثیرگذاراست و موجب رسیدن به دیدگاههای تئوریک و عملی مشترک و نیز ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامه های بازرسی می شود.



عابدی هدف از تشکیل مناطق مختلف سازمان بازرسی را تمرکززدائی در امر نظارت و بازرسی عنوان و تصریح کرد: با این اقدام بخشی از اختیارات مرکز به مناطق و ادارات کل بازرسی استانها تفویض شده تا روند نهایی شدن گزارش های بازرسی تسریع شود.

وی همچنین با اشاره به سیاست ها، برنامه ها و رویکرد دستگاه نظارتی یادآورشد: هدف عمده سازمان بازرسی کل کشور گسترش نظارت عمومی و نهادینه کردن فرهنگ نظارت در جامعه است که در این راستا بهره گیری از شبکه بازرسان افتخاری به طور جدی در دستور کار قرار داد.

بازرس کل استان قزوین نیز در ابتدای این جلسه با تشریح برنامه ها و مأموریت های انجام شده اظهارداشت: این اداره کل در سال جاری 27 برنامه بازرسی و نظارتی از دستگاههای اجرائی را در دستور کار قرار داده که از این تعداد، 16 مورد برنامه بازرسی و 11 مورد نظارتی بوده است.

محمد حسین یزدان پناه با تاکید بر اهمیت و تاثیر موضوع برون سازمانی در حوزه نظارتی و پیشبرد اهداف بیان کرد: با بهره گیری از ظرفیت عناصر متعهد و فرهیخته از جمله مدیران و معاونین دستگاههای اجرائی و ابواب جمعی دارای پست های کلیدی که اهتمام به امر نظارت دارند زمینه اجرای صحیح قوانین و مقررات و حُسن جریان امور در سطح دستگاهها فراهم می شود.

در این جلسه درباره بررسی میزان پیشرفت اجرای برنامه های سال جاری، نیاز سنجی و تعیین اولویتهای آموزشی سال 91، نحوه هماهنگی گروه تنقیح منطقه بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.