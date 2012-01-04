اصحاب رسانه وظیفه ارتقاء سطح معنویت جامعه را برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش کرمی ظهر چهارشنبه در همایش بسیج و رسانه افزود: حضور هوشمندانه مردم و رهبری امام خمینی (ره) در زمان انقلاب، ریشه ظلم و ستم و استکبار را از کشور برچیده و باعث ناامید شدن دشمن از نقشههای شوم خود شد.
سردار کرمی افزود: اهل قلم رزمندگان جنگ نرم در عرصه های سیاسی هستند و ما اکنون با هزاران رسانه در حال جنگ هستیم، دشمن می خواد جوامع اسلامی را نابود کند و اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی را هدف بگیرد.
وی ادامه داد: در اوایل انقلاب امام با مشاهده فضای خفقان به مردم پیام داد و مردم لبیک گفتند و بساط ظلم و جور را برانداختند و در فتنه های اخیر نیز ما همین بصیرت و عاشورایی بودن مردم را مشاهده کردیم، نقش خبرنگاران در انعکاس این عظمت حضور یک نقش مهم و اساسی است.
سردار کرمی با اشاره به اهداف مقدس رسانه های الهی گفت: خبرنگاران باید برای ارتقای سطح فکری و معنوی مردم تلاش نمایند و اهداف سالار شهیدان از قیام را برای مردم تبیین کنن .
فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) افزود: رسانه های غربی با پوچ گرایی ها و تحمیل عقاید بی اساس نمی توانند عشق به قرآن، اسلام و عاشورا را از بین ببرند ودر داخل کشور نیز افرادی که برای تفرفه افکنی قلم می زنند با آگاهی مردم کنار گذاشته می شوند و بساط آنان برچیده می شود.
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