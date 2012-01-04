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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۳۳

خسرو ابراهیمی در گفتگو با مهر:

به دنبال حل مشکلات مالی ذوب‌آهن هستیم

به دنبال حل مشکلات مالی ذوب‌آهن هستیم

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به مشکلات مالی باشگاه گفت: باشگاه ذوب‌آهن در ماه‌های گذشته با مشکلات مالی بسیاری مواجه بوده اما امیدواریم در آینده این مشکلات برطرف شود چراکه ما به دنبال برطرف کردن مشکلات باشگاه هستیم.

خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون مشکلات مالی باشگاه ذوب‌آهن در هفته‌های گذشته اظهار داشت: باشگاه ذوب‌آهن در هفته‌های گذشته با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده اما به دنبال برطرف کردن این مشکلات هستیم؛ من در هفته‌های گذشته در جلسات مختلفی شرکت کردم و در صدد حل این مشکلات برآمدم.

وی ادامه داد: برای حل مشکلات مالی باشگاه با نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان استان جلسات بسیاری برگزار کرده‌ام اما نتوانسته‌ایم این مشکلات را برطرف کنیم با این حال در آینده مشکلات ذوب‌آهن برطرف می‌شود.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: ذوب‌آهن نماینده ایران در بسیاری از مسابقات آسیایی است و در حال حاضر صدها ورزشکار زیر نظر این باشگاه فعالیت می‌کنند بنابراین مطمئن باشید برند ذوب‌آهن حفظ می‌شود و تیم‌های مختلف این باشگاه به اقتدار خود باز می‌گردند.

وی در مورد جذب بازیکن برای تیم فوتبال این باشگاه گفت: اگرچه فرصت چندانی برای جذب بازیکن نداریم اما فکر نمی‌کنم در ساعت باقیمانده اتفاق خاصی صورت بگیرد و ما نتوانستیم خواسته های سرمربی تیم را در مورد بازیکن اجابت کنیم بنابراین ذوب‌آهن در نیم‌فصل دوم با همان تیم سابق خود به میدان خواهد رفت.

کد مطلب 1501533

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