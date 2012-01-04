خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون مشکلات مالی باشگاه ذوبآهن در هفتههای گذشته اظهار داشت: باشگاه ذوبآهن در هفتههای گذشته با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده اما به دنبال برطرف کردن این مشکلات هستیم؛ من در هفتههای گذشته در جلسات مختلفی شرکت کردم و در صدد حل این مشکلات برآمدم.
وی ادامه داد: برای حل مشکلات مالی باشگاه با نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان استان جلسات بسیاری برگزار کردهام اما نتوانستهایم این مشکلات را برطرف کنیم با این حال در آینده مشکلات ذوبآهن برطرف میشود.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان تصریح کرد: ذوبآهن نماینده ایران در بسیاری از مسابقات آسیایی است و در حال حاضر صدها ورزشکار زیر نظر این باشگاه فعالیت میکنند بنابراین مطمئن باشید برند ذوبآهن حفظ میشود و تیمهای مختلف این باشگاه به اقتدار خود باز میگردند.
وی در مورد جذب بازیکن برای تیم فوتبال این باشگاه گفت: اگرچه فرصت چندانی برای جذب بازیکن نداریم اما فکر نمیکنم در ساعت باقیمانده اتفاق خاصی صورت بگیرد و ما نتوانستیم خواسته های سرمربی تیم را در مورد بازیکن اجابت کنیم بنابراین ذوبآهن در نیمفصل دوم با همان تیم سابق خود به میدان خواهد رفت.
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