چهره هاي داراي پوشيدگي شناسايي مي شوند

به گزارش سرويس حوزه و دانشگاه "مهر"، مهدي لساني دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اميركبير هدف از اجراي اين پروژه را شناسايي چهره در حضور عوامل پوشاننده ذكر كرد و گفت: هدف شناسايي تصاويري است كه بخش هايي از آن با عوامل مختلف نظير عينك آفتابي، شال و يا دست پوشيده شده باشد.

وي افزود: شناسايي چهره در دو فاز آموزش و آزمايش انجام مي شود. پس از مشخص شدن محدوده و اجزاي چهره حدود چهره از تصوير استخراج و پس از استاندارد سازي تصاوير مشابه سازي مي شود.

اين پژوهشگر تصريح كرد: شناسايي چهره توسط سه دسته الگوريتم پياده سازي شده است. دسته اول روش هاي ابعاد تصوير است. تصوير چهره داراي ابعاد بسيار بالا مي باشد كه با مبدلهايي به داده اي با بعد كم تبديل مي شود. همچنين در اين روش چهره به نواحي مختلفي تقسيم بندي شده و براي هر يك از اين نواحي يك زير فضا ساخته مي شود. بعد از اينكه ويژگي ها براي هر ناحيه استخراج شد عمليات شناسايي روي هر ناحيه انجام شده و بر اساس نتايج بدست آمده جمع بندي مي شود. اگر يك ناحيه داراي پوشيدگي باشد مي توان بعد از جمع بندي جواب هايي كه از نواحي ديگر آن بخش به دست مي آيد چهره را شناسايي نمود.

لساني دسته دوم را روش هاي مبتني بر شبكه عصبي عنوان كرد و افزود: در اين جا از يك شبكه خاص خود متداعلي استفاده شده است. هر تصويري كه به آن داده مي شود يك خروجي در شبكه تداعي و تصوير مشابه نمونه هاي آموزشي بر اساس خروجي به دست مي آيد كه با يك ضريب اطمينان براي نقاط مختلف تصوير و تكرار اين عمل تصوير ورودي بدون پوشيدگي بدست مي آيد. دسته سوم نيز بر اساس روشي به اسم موجب گابوراست كه با حداكثر گيري برروي پاسخ اين فيلتر نقاط ويژگي و بردارهاي ويژگي را جهت مقايسه بدست مي آورد.

وي تصريح كرد: در روش پيشنهادي نتيجه عمل شناسايي براي چهره هاي پوشيده شده با شال و عينك در حدود 98 درصد بوده است.