الجنزوری از شورای نظامی مصر حمایت کرد/ فروش دمپایی مبارک!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "کمال الجنزوری" نخست وزیر مصر در پاسخ به این سئوال که نظامیان چه زمانی قدرت را واگذار می کنند گفت: در صورتی که شورای نظامی کنار برود چه گروهی جانشین آن خواهد شد.

وی افزود: هنگامی که در یک خانواده بزرگی می رود سعی می شود جایگزین مطلوبی برای وی پیدا شود و باید در این باره حوصله به خرج داده شود.

خبر دیگر اینکه دادگاه کیفری شمال قاهره به ریاست "احمد فهمی رفعت" ادامه روند محاکمه "محمد حسنی مبارک" رئیس جمهوری سابق، فرزندانش علاء و جمال و نیز وزیر کشورش "حبیب العادلی" و شش معاونش را به فردا موکول کرد.

این در حالی است که دادستانی مصر اعلام کرد: وزارت کشور و امنیت ملی مصر اطلاعات کافی درباره نقش حسنی مبارک در کشتارها ارائه نداده اند.

از سوی دیگر کمیته حقوقی حزب آزادی و عدالت از کمیته عالی انتخابات خواست که نتایج حوزه های شماره 279 تا 285 در استان قنا را به علت تخلفات صورت گرفته باطل اعلام کند.

خبر دیگر اینکه خانواده شهدای مصری در برابر دادگاه محاکمه حسنی مبارک اقدام به عرضه دمپایی هایی با تصاویر حسنی مبارک، حبیب العادلی، فتحی سرور و جمال مبارک کردند.

این اقدام موجب شگفتی حاضران شد و آنها اقدام به خرید مقادیر زیادی از دمپایی ها کردند به طوری که یک جفت از این دمپایی ها به قیمت 20 پوند فروخته شد.

خبر دیگر اینکه کابینه مصر با انجام پاره ای از اصلاحات در قانون شماره 174 سال 2005 انتخاب رئیس جمهوری موافقت کرد و آن را به شورای عالی نظامی ارسال کرد.