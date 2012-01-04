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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

علی افضل:

امتیازات تکلیف قهرمان لیگ فوتسال را مشخص می‌کند/ کار سختی در مقابل راه ساری در پیش داریم

امتیازات تکلیف قهرمان لیگ فوتسال را مشخص می‌کند/ کار سختی در مقابل راه ساری در پیش داریم

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان گفت: تکلیف قهرمان در این فصل از لیگ برتر با تفاضل گل مشخص نخواهد شد بلکه امتیازات تکلیف قهرمان را مشخص می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افضل در آستانه دیدار این هفته برابر راه ساری گفت: بازی کردن در ساری همیشه شرایط سختی دارد. ساری تیم خوبی دارد و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که در این فصل در رده‌های انتهایی جدول قرار دارد. تیم‌هایی که در انتهای جدول حضور دارند برای فرار از خطر سقوط با انگیزه ظاهر می‌شوند و به همین دلیل بازی دشواری خواهیم داشت. امیدوارم بتوانیم 3 امتیاز بازی را بگیریم که در غیر این صورت شرایط سختی خواهیم داشت.

وی در مورد حضور کشاورز در جمع نامزدهای بهترین بازیکن فوتسال 2011 جهان تصریح کرد: خوشحالم که با چنین بازیکنی کار می‌کنم. کشاورز یکی از بازیکنان است که در ایران خوب تمرین می‌کند و از لحاظ اخلاقی نیز بسیار خوب است. حق اوست که در بین 5 بازیکن برتر دنیا قرار بگیرد. امیدوارم تمام بازیکنان ایران نیز چنین شرایطی را سپری کنند.

افضل درباره اختلاف تفاضل گل تصریح کرد: تعداد گل در بازی مهم است، اما فکر نمی‌کنم امسال قهرمانی به تفاضل گل کشیده شود و امتیازات تکلیف قهرمان را مشخص می‌کند.

وی درباره حضور باتیستا بازیکن برزیلی گفت: در تمرینات ما حاضر شده است. باید با شرایط تیم آشنا بشود و امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با بازیکنان به دست بیاورد.

افضل در خصوص مصدومیت بازیکنانش اضافه کرد: در حال حاضر مسعود دانشور تنها مصدوم ماست. او برای بازی در هفته بیستم آماده خواهد شد.

کد مطلب 1501541

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