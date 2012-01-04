به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افضل در آستانه دیدار این هفته برابر راه ساری گفت: بازی کردن در ساری همیشه شرایط سختی دارد. ساری تیم خوبی دارد و نمیدانم چه اتفاقی افتاده که در این فصل در ردههای انتهایی جدول قرار دارد. تیمهایی که در انتهای جدول حضور دارند برای فرار از خطر سقوط با انگیزه ظاهر میشوند و به همین دلیل بازی دشواری خواهیم داشت. امیدوارم بتوانیم 3 امتیاز بازی را بگیریم که در غیر این صورت شرایط سختی خواهیم داشت.
وی در مورد حضور کشاورز در جمع نامزدهای بهترین بازیکن فوتسال 2011 جهان تصریح کرد: خوشحالم که با چنین بازیکنی کار میکنم. کشاورز یکی از بازیکنان است که در ایران خوب تمرین میکند و از لحاظ اخلاقی نیز بسیار خوب است. حق اوست که در بین 5 بازیکن برتر دنیا قرار بگیرد. امیدوارم تمام بازیکنان ایران نیز چنین شرایطی را سپری کنند.
افضل درباره اختلاف تفاضل گل تصریح کرد: تعداد گل در بازی مهم است، اما فکر نمیکنم امسال قهرمانی به تفاضل گل کشیده شود و امتیازات تکلیف قهرمان را مشخص میکند.
وی درباره حضور باتیستا بازیکن برزیلی گفت: در تمرینات ما حاضر شده است. باید با شرایط تیم آشنا بشود و امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با بازیکنان به دست بیاورد.
افضل در خصوص مصدومیت بازیکنانش اضافه کرد: در حال حاضر مسعود دانشور تنها مصدوم ماست. او برای بازی در هفته بیستم آماده خواهد شد.
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