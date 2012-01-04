به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افضل در آستانه دیدار این هفته برابر راه ساری گفت : بازی کردن در ساری همیشه شرایط سختی دارد . ساری تیم خوبی دارد و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که در این فصل در رده‌های انتهایی جدول قرار دارد . تیم‌هایی که در انتهای جدول حضور دارند برای فرار از خطر سقوط با انگیزه ظاهر می‌شوند و به همین دلیل بازی دشواری خواهیم داشت . امیدوارم بتوانیم 3 امتیاز بازی را بگیریم که در غیر این صورت شرایط سختی خواهیم داشت .

وی در مورد حضور کشاورز در جمع نامزدهای بهترین بازیکن فوتسال 2011 جهان تصریح کرد : خوشحالم که با چنین بازیکنی کار می‌کنم . کشاورز یکی از بازیکنان است که در ایران خوب تمرین می‌کند و از لحاظ اخلاقی نیز بسیار خوب است . حق اوست که در بین 5 بازیکن برتر دنیا قرار بگیرد . امیدوارم تمام بازیکنان ایران نیز چنین شرایطی را سپری کنند .

افضل درباره اختلاف تفاضل گل تصریح کرد : تعداد گل در بازی مهم است، اما فکر نمی‌کنم امسال قهرمانی به تفاضل گل کشیده شود و امتیازات تکلیف قهرمان را مشخص می‌کند .

وی درباره حضور باتیستا بازیکن برزیلی گفت : در تمرینات ما حاضر شده است . باید با شرایط تیم آشنا بشود و امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با بازیکنان به دست بیاورد .