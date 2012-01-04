۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۴۳

زمان آزمون استخدامی شهرداریهای فارس تغییر کرد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس از تغییر زمان آزمون استخدامی شهرداریهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین رعیتی فرد گفت: نظر به استقبال گسترده هم استانیها برای شرکت در آزمون استخدامی شهرداریهای استان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، طبق اطلاعیه روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان شهرداریها و همیاریهای کشور، آزمون استخدامی شهرداریهای استان فارس به روز پنجشنبه 22 دی ماه موکول شد.

وی افزود: ثبت نام کنندگان می توانند از روز دوشنبه، 19 دیماه نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، اقدام کنند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس ادامه داد: متقاضیان می توانند در صورت وجود مغایرت در اطلاعات، برای رفع نقص و صدور کارت مجدد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بیستم و بیست و یکم دیماه به مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز در خیابان ساحلی غربی مراجعه کنند.

