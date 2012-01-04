تثبیت ولایت فقیه به نهادینه شدن اعتقاد به مهدویت در جامعه نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا زنگنه عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی ادارات شهرستان ری برای برگزاری هرچه باشکوه تر نهم تا 17 ربیع الاول، افزود: هرچه مردم بیشتر به این موضوع اعتقاد پیدا کنند که رهبری، نایب امام زمان(عج) است، نفوذ کلام و اهداف ولی فقیه در جامعه قطعا بهتر و جدی تر خواهد شد و از این رو یکی از وظایف این مؤسسه در نشر فرهنگ مهدویت، تبیین جایگاه رهبری در زمان غیبت است.

وی با بیان اینکه مناسبت 9 ربیع الاول سال جاری با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی همزمان شده، بیان داشت: مهدویت در تاریخ انقلاب یک بحث بسیار مهم و یکی از ضرورتهای تاثیرگذار در تشکیل این مؤسسه است.

فرهنگ مهدوی در جامعه امروز مظلوم واقع شده است

حجت الاسلام زنگنه افزود: فرهنگ مهدوی در جامعه امروز مظلوم واقع شده و روز نهم ربیع الاول مصادف با صبح طلوع امامت ولیعصر(عج) یکی از ایام بسیار مناسب جهت اشاعه فرهنگ مهدویت است.

وی تصریح کرد: امروز حساسیت جامعه نسبت به بحث مهدویت بیشتر شده و لذا برای جلوگیری از آسیبها باید در طرح ادبیات و تکالیف فرهنگ مهدوی دقت لازم را داشت.

این مسئول بیان داشت: با توجه به اینکه ماههای محرم و صفر زمانی مناسب برای طرح مباحث قیام عاشورا و اهداف اباعبدالله الحسین(ع) در تاریخ اسلام است، برای تبیین معارف مهدوی نیز که در طول سال و با توجه به محدودیت زمان که فقط نیمه شعبان(ع) موجود است، باید اقدامات مؤثرتری از سوی دست اندرکاران انجام شود.

وی ادامه داد: حدود 9 سال است که مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان(عج) در جهت فضاسازی مناسب در رابطه با بحث 9 ربیع گامهای عملی خوبی برداشته که از آن جمله می توان به برپایی جشنهای بزرگ "نور علی نور" از 9 ربیع که اولین صبح طلوع امامت حضرت ولیعصر(عج) است تا 17 ربیع سالروز ولادت پیامبر اعظم(ص) در سطح شهرستان ری، اشاره کرد.

رئیس مؤسسه تبلیغ و انفاق امام زمان(عج) یادآور شد: به همین مناسبت تا کنون از سوی این مؤسسه و با همکاری شخصیتها و ادارات سطح شهرستان ری طی این 9 شب جشنواره های ورزشی، شب شعر، نشستهای علمی و تخصصی و حدود 20 برنامه تلویزیونی تولید و به اجرا گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: در این زمینه هر یک از نهاد ها و شخصیتهای تأثیرگذار با توجه به تواناییهای موجود می توانند اقداماتی انجام دهند و پیشنهاداتی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم 9 تا 17 ربیع الاول ارائه کنند.

در این نشست هم اندیشی، مسئولان و نمایندگانی از ادارات اوقاف و امور خیریه، آموزش و پروش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، تبلیغات اسلامی، شهرداری، آستان حرم عبدالعظیم (ع)، فرهنگسرای ولا، فرمانداری، امور مساجد، کانون مداحان شهرستان ری و رسانه ها حضور داشتند.