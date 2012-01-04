فوکوشیما را دوباره می سازیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "یوشیهیکو نودا" نخست وزیر ژاپن با بیان این که دولت به دنبال بازسازی ویرانه های زلزله و سونامی سال گذشته است وعده "تولد دوباره" فوکوشیما را داد.

وی امروز چهارشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی در توکیو گفت در حال حاضر سازمانها و نهادهای مسئول در حال پاکسازی مناطق آلوده به مواد رادیواکتیو در فوکوشیما هستند.

نودا همچنین از پرداخت غرامت و هزینه درمان افراد آلوده شده به تشعشعات هسته ای ناشی از تخریب بخشی از نیروگاه هسته ای این منطقه خبر داد.

این در حالی است که در پی وقوع زلزله و سونامی سال گذشته بیش از 100 هزار نفر از ساکنان حوالی نیروگاه دائیچی فوکوشیما، این مناطق را ترک کرده اند. به گفته مقامات ژاپنی پاکسازی و اسکان مجدد مناطق مذکور که ورود به آن همچنان برای عموم ممنوع است، سالها به طول می انجامد.