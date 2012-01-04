20 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد فارس آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مبلغ مذکور از محل منابع قانون بودجه کل کشور تامین شده و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 500 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان با مبلغی بالغ بر 72 میلیارد ریال از همین محل آزاد شدند.

همچنین تعداد 100 نفر از زندانیان نیز از محل کمکهای مردمی و گلریزانهای برگزار شده در سطح استان از زندان آزاد و به طور کلی از ابتدای سال جاری بیش از 600 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان آزاد شده اند.

مردم نیکوکار و خیر استان فارس می توانند با واریز کمکهای نقدی خود به حساب شماره 10/11991199 جام بانک ملت در امر آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد شرکت کنند و یا از طریق شماره کارت 6104337770030961 بانک ملت کمکهای نقدی خود را انتقال به کارت دهند.