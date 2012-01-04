حاشیه نشینها از زندگی کنونی خود راضی ترند/ پذیرش زاغه نشینی به امید آینده

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی روز چهارشنبه در اولین همایش ملی "حاشیه نشینی، نظم و امنیت" که در آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، اظهار داشت: اشتغال عامل اصلی حاشیه نشینی و مهاجرت است.



وی گفت: فرد حاشیه نشین برای درآمد بیشتر مهاجرت می کند بنابراین اصل و اساس این کار فقط تهیه مسکن بهتر نیست بلکه علت اصلی آن اشتغال، تهیه پوشاک، خوراک و تحصیل بهتر است.



وی ابراز داشت: حاشیه نشینی و زاغه نشینی مقوله ای است که در سطح دنیا وجود دارد و یکی از اصلی ترین علت های مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی بحث اشتغال است.



استاندار البرز افزود: کرج در سال 45، پانزده هزار نفر جمعیت داشت و در 57 حدود 46 هزار نفر و امروزه جمعیت کرج نزدیک به دو میلیون نفر است و روند این مهاجرت در دنیا نیز بدین صورت است.



فرهادی ادامه داد: در روستاها آب، برق، مدرسه، راه آسفالت و امکانات مختلفی را ایجاد کردیم که با وجود همه این امکانات ولی باز شاهد مهاجرت هستیم که علت اصلی آن قطعا اشتغال است.



وی افزود: در 30 سال گذشته جمعیت شهری 20 درصد و جمعیت روستایی 80 درصد بود ولی امروزه جمعیت روستایی 29 میلیون نفر است که در طی 20 سال گذشته ایجاد شده است.



استاندار البرز با بیان اینکه در آینده نزدیک شاهد کلانشهرهای دیگری نیز هستیم که به جمع کلانشهرها اضافه می شود، افزود: در بحث حاشیه نشینی زندگی هر چقدر برای آنها سخت باشد ولی از زندگی قبلی خودشان بهتر است که همه آنها این امر را تایید می کنند.



وی گفت: افاغنه زندگی سختی در کرج دارند ولی به مراتب زندگی در حاشیه را بهتر می دانند و این حاشیه نشینی و سختی را به امید آینده می پذیرند.



حاشیه نشینی در کشور محدود و کنترل شده است



فرهادی با بیان اینکه این حاشیه نشینی ها یعنی امید به آینده برای فرزندانشان است، اضافه کرد: در بحث ساماندهی خوشبختانه معضل حاشیه نشینی در کشور تا حد زیادی کنترل و محدود شده است گرچه نیاز به مراقبت دارد.