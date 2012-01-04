حضور کفاشیان در فدراسیون جهانی به سود فوتسال ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طاهری در خصوص انتخاب علی کفاشیان به عنوان عضو کمیته فوتسال فیفا عنوان کرد: حضور نمایندهای از ایران در کمیته فوتسال فیفا مفید خواهد بود و طبیعی است که میتواند از حق فوتسال ایران دفاع کند.
وی با اشاره به ارسال نامه تبریک به کفاشیان یادآور شد: حضور هر ایرانی در هر کرسی و سمتی در فیفا میتواند موثر باشد. شخص مهم نیست، میتواند این شخص کفاشیان و یا تاج باشد. مهم این است که در فیفا نمایندهای داشته باشیم.
مدیرعامل باشگاه گیتیپسند در مورد اینکه فیفا مسائل و مشکلاتی با فدراسیون ایران داشته، از جمله بحث بلوکه شدن حساب فدراسیون و تعلیق، با این وجود چنین انتخابی را انجام داده؛ افزود: شاید فیفا چراغ سبزی به ایران نشان داده است. شاید این موضوع باعث شود مسائل بلوکه شدن حساب و دیگر مسائل برطرف شود. فیفا یک سری قوانین دارد و طبیعی است که بر اجرای آنها اصرار داشته باشد. اگر کارها اصولی باشد هیچ مشکلی پیش نمیآید. امیدوارم با ارتباطاتی که به وجود میآید این مسائل حل شود.
طاهری در خصوص حضور محمد کشاورز در جمع برترین بازیکنان جهان گفت: حق کشاورز بود که نامزد برترین بازیکن سال 2011 جهان شود. او از جمله ورزشکارانی است که هم از لحاظ اخلاقی و هم فنی الگو است. زمانی که بازیکنی اصول حرفهای را رعایت کند میتواند پلههای ترقه را طی کند. حضور کشاورز در جمع برترینهای دنیا دور از ذهن نبود.
نظر شما