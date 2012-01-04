به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم ملی پوش میلان که پیش از این اعلام کرده بود وقتی از فوتبال خداحافظی کند آن را برای همیشه کنار خواهد گذاشت در اظهارنظری جدید گفت قصد دارد بعد از دوران بازی‌اش وارد عرصه مربیگری شود و همانند "هنریک لارسن" که هم اکنون هدایت باشگاه سوئدی "بولس" را برعهده دارد روی نیمکت یک تیم فوتبال قرار بگیرد.

زلاتان ابراهیموویچ در گفتگو با یک مجله سوئدی گفت: پیش از این گفته بودم از مربیگری خوشم نمی‌آید اما اکنون نظرم عوض شده و می‌خواهم بعد از دوران بازی‌ام وارد عرصه مربیگری شوم.

وی در ادامه تصریح کرد: یادم می‌آید که هنریک لارسن گفته بود دوست ندارد مربی شود اما اکنون او را نگاه کنید. در فوتبال هیچکس نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند. دو سه سال دیگر به فوتبالم ادامه می‌دهم پس از آن باید ببینیم چه خواهد شد.

مهاجم 30 ساله میلان تا سال 2015 با این تیم قرارداد دارد.