مجمع پژوهشگران دفاع مقدس همدان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر زمردیان افزود: در راستای اجرای تدابیر ارزشمند مقام معظم رهبری مبنی بر بهره مندی از تجربه، دانش و ظرفیت های گرانبهای پیشکسوتان پژوهشگر و نخبه علاقمند به پژوهش در حوزه دفاع مقدس، مجمع پژوهشگران دفاع مقدس استان همدان تشکیل می شود.

وی تاکید کرد: شخصیت های حقیقی و حقوقی شاخص رزمنده در استان همدان و کشور وجود دارد.

زمردیان افزود: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس در راستای استفاده از این ذخایر ارزشمند راه اندازی مجمع پژوهشگران دفاع مقدس را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان اضافه کرد: دستورالعمل و نحوه برگزاری اولین جلسه مجمع و چگونگی انتخاب هیئت مدیره و رئیس مجمع به زودی اعلام می شود.