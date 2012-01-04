نماز مهمترین رکن امور فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکترهادی صادقی عصر چهارشنبه در جمع کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث، ادامه داد: ‌هم اکنون نیروهای کاری و فکری خوبی به مجموعه معاونت فرهنگی اضافه شده و توان خوبی در این مجموعه جمع شده که باید به نحو احسن از این توان استفاده کرد.

وی بر برگزاری هرچه پرشکوه تر نماز جماعت در دانشکده و تدوین نظام جامع فرهنگی این دانشکده تأکید کرده و از معاون فرهنگی دانشکده خواست این کار را ظرف دو ماه آینده به سرانجام برساند.

در ابتدای این نشست، کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم حدیث طی سخنانی به بیان فعالیتهای حوزه کاری خود پرداختند.

گفتنی است، نشستهای رئیس دانشکده علوم حدیث با کارکنان بخشهای مختلف این دانشکده از هفته گذشته آغاز شده و هفته ای یک بار این نشست برگزار خواهد شد.