133 شعبه اخذ رای در بوئین زهرا پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات این شهرستان که در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: برای جمع آوری آراء مردم پیش بینی لازم انجام شده و در کنار تامین نیروی انسانی، تعداد 68 شعبه ثابت و 65 شعبه سیار در نظر گرفته شده است.

فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: از همه ظرفیت های موجود در شهرستان استفاده خواهیم کرد تا انتخاباتی سالم و قانونی را برگزار کنیم.

این مسئول با اشاره به مشارکت خوب مردم در دوره های قبلی انتخابات یادآورشد: خوشبختانه آگاهی و هوشیاری مردم در دوره های قبلی موجب عزت و سربلندی نظام شد و در این دوره نیز امیدواریم با حضور پر شور مردم شاهد انتخاباتی پر شور باشیم تا دشمنان مایوس شوند.

طاهرخانی گفت: دغدغه و تلاش مسئولان حرکت در مسیر قانون و امانتداری از آراء آنهاست که با جدیت از این امانت صیانت و نگهداری خواهیم کرد و به منتخبان مردم نیز احترام خواهیم گذاشت.

وی اطلاع رسانی دقیق و شفاف به عموم و استفاده از دیدگاهها و نظارت مردم در جلوگیری از تخلفات احتمالی را ضروری خواند.