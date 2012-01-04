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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

طاهرخانی:

133 شعبه اخذ رای در بوئین زهرا پیش بینی شده است

133 شعبه اخذ رای در بوئین زهرا پیش بینی شده است

بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بوئین زهرا گفت: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با استفاده از 133 شعبه اخذ رای آراء مردم این شهرستان جمع آوری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد انتخابات این شهرستان که در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: برای جمع آوری آراء مردم پیش بینی لازم انجام شده و در کنار تامین نیروی انسانی، تعداد 68 شعبه ثابت و 65 شعبه سیار در نظر گرفته شده است.
 
فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: از همه ظرفیت های موجود در شهرستان استفاده خواهیم کرد تا انتخاباتی سالم و قانونی را برگزار کنیم.
 
این مسئول با اشاره به مشارکت خوب مردم در دوره های قبلی انتخابات یادآورشد: خوشبختانه آگاهی و هوشیاری مردم در دوره های قبلی موجب عزت و سربلندی نظام شد و در این دوره نیز امیدواریم با حضور پر شور مردم شاهد انتخاباتی پر شور باشیم تا دشمنان مایوس شوند.
 
طاهرخانی گفت: دغدغه و تلاش مسئولان حرکت در مسیر قانون و امانتداری از آراء آنهاست که با جدیت از این امانت صیانت و نگهداری خواهیم کرد و به منتخبان مردم نیز احترام خواهیم گذاشت.
 
وی اطلاع رسانی دقیق و شفاف به عموم و استفاده از دیدگاهها و نظارت مردم در جلوگیری از تخلفات احتمالی را ضروری خواند.
کد مطلب 1501557

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