خانه بهداشت در یک هزار و 50 روستای استان همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفی‌آریان عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت شهرستان بهار گفت: خوشبختانه تمام روستاهای استان همدان به خانه بهداشت مجهز هستند.

16 بیمارستان در همدان زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی همدان است

صفی آریان همچنین افزود: تعداد 16 بیمارستان در استان همدان به طور مستقیم زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی همدان است و نظارت شش بیمارستان نیز به عهده دانشگاه است.

رضا صفی‌آریان در ادامه با اشاره به توفیق انجام عمل صالح برای خدمتگزاران شاغل در وزارت بهداشت، گفت: فعالیت در مجموعه بهداشت و درمان طاقت ‌فرساست و بعد از مدتی پرچم باید دست به دست شود.

وی از اضافه شدن 15 سال به عمر متوسط جامعه خبر داد و گفت: کاهش میزان مرگ و میر مادر و نوزاد و افزایش خدمات بهورزان در روستا‌ها از‌ جمله اقدامات ارزشمند مجموعه بهداشت و درمان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: بهره مندی از دو نعمت سلامت و امنیت حق هه مردم است.

خدمت در عرصه بهداشت و درمان خدمتی الهی است

امام ‌جمعه بهار نیز با تأکید بر لزوم استفاده از سرمایه گرانقدرعمر در خدمت رسانی به مردم گفت: افراد باید در دوران خدمت‌رسانی نقاط روشنی از خود جای بگذارند تا نفرات بعدی بر روشنی این مشعل بیافزاید.

حجت الاسلام احمد عظیم‌زاده خدمت در عرصه بهداشت و درمان را خدمتی الهی و ارزشمند دانست و افزود: این خدمات باید دقیق‌تر، مستحکم‌تر و بدون توجه به ارزش مادی آن باشد زیرا خداوند بصیر به اعمال افراد آگاه است.

امام‌ جمعه بهار توجه به مسائلی همچون نیاز شهرستان بهار به آزمایشگاه مجهز را مطرح کرد.

مشورت پایه‌های بنیادین خرد است

سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهار نیز گفت: مشورت اصل اساسی برای در نظر گرفتن بهترین تصمیم است و هیچ خردمندی بی‌نیاز از مشورت نیست.

آرش مفرح ذات مشورت را پایه‌های بنیادین خرد دانست و گفت: استفاده از نظرات افراد در دستورکار است و همه باید تقوای الهی را مدنظر قرار داده و علایق شخصی را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت ندهند.

وی عنوان کرد: شهرستان کوچکترین واحد مستقل در نظام سلامت کشور است و مدیر شبکه باید در سطح عملیاتی به خوبی وظایف خود را ایفا کند.