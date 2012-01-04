امانتداری از آرای مردم مهمترین وظیفه مجریان انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، بندرخمیر، ابوموسی و حاجی آباد در خصوص انتخابات مجلس نهم با بیان اینکه انتخابات تعیین کننده سرنوشت یک ملت است، اظهار داشت: برگزار کنندگان انتخابات باید با همکاری و اتحاد با یکدگیر در جهت برگزاری مطلوب انتخابات حرکت کنند.

وی ادامه داد: قانونگرایی، امانتداری و جلب مشارکت حداکثری مردم یکی از مهمترین اصول انتخابات است و برآیند برگزاری یک انتخابات مطلوب همراه با مشارکت بالای مردم، قانونگذاری مناسب در مجلس و اجرای عدالت خواهد بود.

فرماندار بندرعباس با اشاره به لزوم به کارگیری از نیروهای انسانی مناسب در برگزاری انتخابات، عنوان کرد: نیروهای برگزار کننده انتخابات باید با قوانین و دستورالعملهای انتخابات آشنایی کافی داشته باشند و اگر بتوانیم از نیروهای انسانی مناسب در برگزاری انتخابات استفاده کنیم قطعا نتیجه کار بهتر خواهد بود.

امینی زاده یکی از اصول برگزاری انتخابات مطلوب را وجود هماهنگی و تعامل میان نیروهای برگزار کننده دانست و بیان داشت: اگر ما بتوانیم هماهنگی و تعامل خوبی میان نیروهای برگزار کننده انتخابات ایجاد کنیم قطعا نتیجه کار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خواهد بود و ما باید برای تحقق این حضور حداکثری مردم در انتخابات بسترسازی کنیم.

وی افزود: اطلاع رسانی به موقع و همچنین تبادل اخبار دقیق در هنگام برگزاری انتخابات یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه محسوب می شود که باید فرمانداری ها و بخشداری ها اخبار را به موقع به ستاد انتخابات شهرستان بندرعباس اطلاع دهند.

فرماندار بندرعباس امانتداری از آرای مردم را مهمترین وظیفه مجریان انتخابات عنوان کرد و افزود: باید مجریان انتخابات به بهترین شکل ممکن از آرای مردم امانتداری کنند تا دشمنان نتوانند هیچ گونه سواستفاده ای از روند برگزاری انتخابات انجام دهند.