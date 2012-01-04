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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۹

امینی زاده:

امانتداری از آرای مردم مهمترین وظیفه مجریان انتخابات است

امانتداری از آرای مردم مهمترین وظیفه مجریان انتخابات است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرعباس گفت: مجریان انتخابات باید به بهترین شکل ممکن از آرای مردم امانتداری کنند تا دشمنان نتوانند هیچ گونه سوء استفاده ای از روند برگزاری انتخابات انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه بندرعباس، قشم، بندرخمیر، ابوموسی و حاجی آباد در خصوص انتخابات مجلس نهم با بیان اینکه انتخابات تعیین کننده سرنوشت یک ملت است، اظهار داشت: برگزار کنندگان انتخابات باید با همکاری و اتحاد با یکدگیر در جهت برگزاری مطلوب انتخابات حرکت کنند.

وی ادامه داد: قانونگرایی، امانتداری و جلب مشارکت حداکثری مردم یکی از مهمترین اصول انتخابات است و برآیند برگزاری یک انتخابات مطلوب همراه با مشارکت بالای مردم، قانونگذاری مناسب در مجلس و اجرای عدالت خواهد بود.

فرماندار بندرعباس با اشاره به لزوم به کارگیری از نیروهای انسانی مناسب در برگزاری انتخابات، عنوان کرد: نیروهای برگزار کننده انتخابات باید با قوانین و دستورالعملهای انتخابات آشنایی کافی داشته باشند و اگر بتوانیم از نیروهای انسانی مناسب در برگزاری انتخابات استفاده کنیم قطعا نتیجه کار بهتر خواهد بود.

امینی زاده یکی از اصول برگزاری انتخابات مطلوب را وجود هماهنگی و تعامل میان نیروهای برگزار کننده دانست و بیان داشت: اگر ما بتوانیم هماهنگی و تعامل خوبی میان نیروهای برگزار کننده انتخابات ایجاد کنیم قطعا نتیجه کار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خواهد بود و ما باید برای تحقق این حضور حداکثری مردم در انتخابات بسترسازی کنیم.

وی افزود: اطلاع رسانی به موقع و همچنین تبادل اخبار دقیق در هنگام برگزاری انتخابات یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه محسوب می شود که باید فرمانداری ها و بخشداری ها اخبار را به موقع به ستاد انتخابات شهرستان بندرعباس اطلاع دهند.

فرماندار بندرعباس امانتداری از آرای مردم را مهمترین وظیفه مجریان انتخابات عنوان کرد و افزود: باید مجریان انتخابات به بهترین شکل ممکن از آرای مردم امانتداری کنند تا دشمنان نتوانند هیچ گونه سواستفاده ای از روند برگزاری انتخابات انجام دهند.

کد مطلب 1501559

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