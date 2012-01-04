زیرگذر پژوهش همدان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد حسنی حلم در جریان بازدید از روند ساخت زیرگذر پژوهش همدان گفت: نحوه زهکشی و هدایت آبهای سطحی و قنوات موجود در محل، دیواره سازی پل، زیر سازی وبتن ریزی کف، فضای سبز اطراف پل وسایر خدمات عمرانی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

حسنی حلم با تقدیر از پیمانکاران پروژه زیر گذر پژوهش اظهار داشت: با سرعت عمل و به کارگیری نیروهای بیشتر و تلاش مضاعف تا پایان ماه جاری این پروژه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی درخصوص دیگر طرح های عمرانی در همدان افزود: احداث سه پل چهار راه شریعتی، آیت آلله نجفی و تختی در دست بررسی است که در برنامه زمانبندی سال آینده اجرایی می شود.