نخستین جلسه آثار برتر صنایع دستی جنوب کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی گفت: در پی برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تخصصی مرغوبیت و برتری آثار صنایع دستی "مهر اصالت یونسکو" در آذرماه 90 در شیراز، نخستین جلسه داوری نشان ملی مرغوبیت و برتری آثار صنایع دستی منطقه جنوب کشور روز یکشنبه 14 اسفندماه 1390 در شیراز برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه داوری که با حضور داوران ملی و کارشناسان معاونت صنایع دستی کشور تشکیل خواهد شد، آثار هنرمندان صنایع دستی منطقه جنوب کشور از جمله استانهای فارس، بوشهر، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و آثاری که در این مرحله موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت و برتری شوند، برتی داوری نهایی مهر اصالت یونسکو انتخاب می شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس تصریح کرد: هم اکنون فراخوان دعوت از هنرمندان صنایع دستی استان فارس برای عرضه آثار شاخص هنری خود در حال انجام است و هنرمندان شاغل در رشته های صنایع دستی در فارس که مایلند در این مرحله آثار خود را مورد ارزیابی قرار دهند دعوت می توانند با مراجعه به معاونت صنایع دستی اداره کل و یا دفتر اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس و همچنین دفاتر نمایندگیهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستانهای استان نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه برای انجام مراحل بعدی اقدام کنند.

الهام پذیری از محیط پیرامون ، سازگاری با محیط زیست و عدم آلوده کنندگی محیط زیست و تجزیه پذیر بودن موادبه کار رفته، اصالت، نو آوری، قابلیت بازاریابی، هویت یعنی طرح به کاررفته نشان دهنده یک هویت تاریخی و بومی است.

زیبایی شناسی سنتی، تکنیک هنری، ویژگیهای استراتژیک اثر باید نماینگر موقعیت جغرافیای با منطقه ای تولیدکننده باشد، ترکیب رنگها به شیوه سنتی از ویژگیهای ضروری یک کالا برای دریافت نشان مرغوبیت مهر اصالت یونسکو است وآثار تولید شده نباید یک اثر موزه ای باشد بلکه تولید انبوه و تداوم تولید از شروط مهم است و مناسب بودن و متعارف بودن قیمت تمام شده، دارا بودن خط تولید و کامل بودن اثر، بسته بندی مناسب ( ترجیحا با مواد طبیعی)، پرداخت مناسب از دیگر شروط ضروری برای دریافت مهر اصالت است.

تاکنون 116 اثر فاخر صنایع دستی کشور مهر اصالت یونسکو را دریافت داشته است که چهار اثر فاخر صنایع دستی فارس در رشته های گلیم قشقایی،خاتم شیراز و دو نمونه قالیچه قشقایی از آن جمله اند.