به گزارش خبرگزاری مهر، دیه گو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین و سرمربی تیم فوتبال الوصل در پاسخ به شایعه جذب رائول و دیدیه دروگبا گفت: من هیچ تلاشی برای جذب رائول نکرده‌ام. دستمزد بازیکنانی مثل دیدیه دروگبا هم با بودجه ما سازگار نیست. هر بازیکنی را به خدمت بگیریم باید توان مالی جذب آن و پرداخت دستمزدش را داشته باشیم.

سرمربی آرژانتینی تیم الوصل، "ریچارد پورتا"، بازیکن استرالیایی و "ادسون پوچ"، مدافع - هافبک شیلیایی خود را نمی‌خواهد و قصد دارد به جای این دو سهمیه جذب بازیکن خارجی خود را با مهره‌های بهتری پر کند.

وی به شوخی به خبرنگاران گفت: بازیکنان خارجی مورد علاقه من مسی، آگوئرو و ژاوی هستند. اگر آنها را جذب کنیم قول می‌دهم بازیکن آسیایی برای بازی کنار آنها را پیدا کنم.

مارادونا امروز محمدرضا خلعتبری مهاجم ایرانی و اسبق الغرافه قطر را به عنوان اولین خرید خود در مهلت نقل و انتقالات زمستانی به خدمت گرفت.