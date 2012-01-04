همایش بزرگداشت "حاج میرزا رحیم بحری" در کبودراهنگ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا اسدزاده افزود: این همایش در ادامه برگزاری همایش بزرگداشت "شیخ موسی نثری" در سال جاری، برگزار می شود.

وی ادامه داد: حاج "میرزا رحیم اسماعیلی" متخلص به بحری در سال 1295 در کبورداهنگ متولد شد و بهمن ماه 1359 روی در نقاب خاک کشید.

اسدزاده اضافه کرد: بحری در زمان حیات خود جلد اول و دوم "دیوان بحر الانین" را به چاپ رساند و چاپ دوباره این دفتر به انضمام جلد سوم مجموعه در سال 1378 توسط انتشارات نوید اسلامی و با عنوان دیوان بحری انجام شد.

وی بیان کرد: جلد اول مجموعه آثار وی اشعاری با موضوع مدح، مرثیه و ذکر مناقب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و ذکر مصیبت حضرت سید الشهدا (ع) و یاران ایشان را در بر می گیرد به طوری که پرداختن به موضوع کربلا و ذکر مصیبت های اباعبدالله الحسین(ع) شاعر را برآن داشته تا دیوان خود را "بحر الانین" به معنای دریای ناله و زاری نامگذاری کند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودراهنگ گفت: جلد دوم اشعار بحری نیز مجموعه ای از قالب ها و موضوعات مختلف است که اغلب به زبان فارسی سروده شده است.

اسدزاده ادامه داد: در این دیوان چند غزل، ترجیع بند، قصیده و مثنوی وجود دارد و دفتر با شعری به زبان عربی پایان یافته است.

وی یادآور شد: دفتر سوم دیوان بحری نیز که حاصل کوشش شاعر در اواخر حیات خود است به تبیین رویدادهای انقلاب اسلامی و توصیف چند تن از شخصیت های علمی و مذهبی و بیان مفاهیم مذهبی، حکایت ها و داستان هایی از زندگی ائمه اطهار (ع) در قالب مثنوی می پردازد.