به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاعی، سرپرست ذوبآهن روز گذشته از سمت خود استعفا داد و هیئت مدیره ذوبآهن شب گذشته در مورد استعفای او جلسه برگزار کردند.
اگرچه ذوبیها دوست نداشتند با استعفای شجاعی موافقت کنند اما پافشاری شجاعی باعث شد که آنها با استعفای او موافقت کرده و محسن کرباسچی را به عنوان سرپرست تیم فوتبال باشگاه انتخاب کنند.
کرباسچی از سال 79 به عنوان مدیر ورزش قهرمانی و کمیته آموزش و تحقیقات باشگاه ذوبآهن فعالیت میکرده و داور بینالمللی هندبال بوده و دارای مدرک کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزش است.
ذوبآهن فردا در چارچوب رقابتهای هفته هجدهم لیگ برتر باشگاههای کشور به مصاف راهآهن تهران میرود.
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