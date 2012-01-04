مدیر هنری ارکستر سمفونیک و گروه کر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر،مدیرکل دفتر موسیقی دربخشی از پیام خود چنین آورده است: اهمیت برنامه ریزی هدفمند و اجرای تأثیر گذار،شاخص و علمی آثارموسیقیایی درقالب ارکستر سمفونیک ،نشان از حرکتهای مدون و امید بخش موسیقی روزآمد جهان را دارد و با توانمندی علمی وتجارب جناب عالی ، شما را به عنوان "رهبر و مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران و مدیرهنری گروه کر دفترموسیقی" منصوب می نمایم.

اخیرا خبر رد شدن ارسلان کامکار (نوازنده ویولن و سرگروه نوازندگان این ارکستر ) در گزینش دفتر موسیقی ارشاد در رسانه ها و اعتراض برخی از نوازندگان ارکستر به این مسئله وپرداخت نشدن حقوق نوازندگان از شهریورماه سال جاری تا کنون وضعیت این ارکستر را دوباره ملتهب ساخته است.