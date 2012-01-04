آموزش و پرورش نیروی انسانی متعهد تربیت کند

به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمد رضا نقدی عصر چهارشنبه در نخستین همایش مجمع عالی بسیج اقشار و مستضعفین سپاه کربلای مازندران افزود: بسیجیان امروزه میراث دار خون برجسته ترین انسانهای تاریخ کشور و امت اسلامی هستند.

وی اظهار داشت: آموزش وپرورش نتوانست نیروی کارآمد و متعهد تربیت کند و باید اقدامات تکمیلی و روند اصلاحی در ساختار این سازمان صورت گیرد تا خروجی خوبی داشته باشد.

وی افزود: بسیجیان در جامعه اسلامی دارای مسئولیت بزرگی هستند وباید در راستای منویات رهبری به وظایف خود عمل کنند.

نقدی گفت: مشکل اداری غلط و فساد انگیزی داریم و باید با تشکیل شورای اقشار مشکلات پیش روی این نظام را رفع کنیم.

وی بیان داشت: امروزه مشکلات زیادی در جامعه اسلامی نظیر بیکاری، مواد مخدر و اعتیاد، اضافه شدن زنان به بی حجابی و بی عفتی و مسائل از این قبیل کم نداریم.



نقدی با بیان اینکه بسیجی در هر نقطه کشور باید پیرامون خود را اصلاح و در میدان مسئولیت، تکلیف خود را به درستی انجام دهد.

وی با بیان اینکه نظام تربیتی صالحین در هرجایی حضور دارند باید پایببند به نظام جمهوری اسلامی و معرفت آنها در ارتقای بصیرت و منویات مقام معظم رهبری باشد.

وی گفت: مازندران مهد پرورش نیروهای انقلابی کشور است.

