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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۵۹

سردار نقدی اعلام کرد:

آموزش و پرورش نیروی انسانی متعهد تربیت کند

آموزش و پرورش نیروی انسانی متعهد تربیت کند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور گفت: آموزش و پرورش باید نیروی انسانی متعهد تربیت کند.

به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمد رضا نقدی عصر چهارشنبه در نخستین همایش مجمع عالی بسیج اقشار و مستضعفین سپاه کربلای مازندران افزود: بسیجیان امروزه میراث دار خون برجسته ترین انسانهای تاریخ کشور و امت اسلامی هستند.

وی اظهار داشت: آموزش وپرورش نتوانست نیروی کارآمد و متعهد تربیت کند و باید اقدامات تکمیلی و روند اصلاحی در ساختار این سازمان صورت گیرد تا خروجی خوبی داشته باشد.
 
وی افزود: بسیجیان در جامعه اسلامی دارای مسئولیت بزرگی هستند وباید در راستای منویات رهبری به وظایف خود عمل کنند.
 
نقدی گفت: مشکل اداری غلط و فساد انگیزی داریم و باید با تشکیل شورای اقشار مشکلات پیش روی این نظام را رفع کنیم.
 
وی بیان داشت: امروزه مشکلات زیادی در جامعه اسلامی نظیر بیکاری، مواد مخدر و اعتیاد، اضافه شدن زنان به بی حجابی و بی عفتی و مسائل از این قبیل کم نداریم.
 
نقدی با بیان اینکه بسیجی در هر نقطه کشور باید پیرامون خود را اصلاح  و در میدان مسئولیت، تکلیف خود را به درستی انجام دهد.
 
وی با بیان اینکه نظام تربیتی صالحین در هرجایی حضور دارند باید پایببند به نظام جمهوری اسلامی و معرفت آنها در ارتقای بصیرت و منویات مقام معظم رهبری باشد.
 
وی گفت: مازندران مهد پرورش نیروهای انقلابی کشور است.
 
کد مطلب 1501573

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