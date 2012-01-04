سفال، زیلو و چنته بافی ثبت ملی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهشتی نژاد اظهار داشت: شماره ثبت تکنیک ساخت سه رشته از هنرهای سنتی و صنایع دستی استان یزد اعلام شد.

وی افزود: روش ساخت سفال میبد به شماره 248 در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

بهشتی ‌نژاد با اشاره به اینکه تاریخ ثبت سه رشته یاد شده 25 خردادماه سال جاری است، عنوان کرد: شماره ثبت این رشته‌ ها به تازگی اعلام شده است.

معاون صنایع دستی استان یزد تاکید کرد: چنته ابرکوه نیز با شماره 247 به فهرست میراث ناملموس کشور پیوسته است.

بهشتی ‌نژاد اظهار داشت: شماره ثبت ملی زیلوی میبد نیز 246 اعلام شد.

معاون صنایع دستی استان یزد یادآور شد: این هنرها با ثبت در فهرست میراث ملی برای آیندگان ماندگار می‌ شوند.

وی یادآور شد: ثبت ملی این رشته‌ ها به معنای حفظ آن به نام یزد است و استان دیگری نمی ‌تواند رشته یاد شده را به نام خود به ثبت برساند.

بهشتی ‌نژاد ادامه داد: زیلو و سفالگری میبد و چنته‌ بافی ابرکوه از رشته ‌های اصیل و قدمت ‌دار یزد به شمار می ‌آید.